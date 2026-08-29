Atacan a balazos a la buscadora Alma Rosa Rojo y a su hija en Culiacán; es el segundo atentado en su contra

Alma Rosa Rojo Medina ha dedicado años a la búsqueda de su hermano Miguel Ángel, desaparecido desde 2009.

CULIACÁN, Sin., 29 de agosto de 2026.- Alma Rosa Rojo Medina, fundadora de madres buscadoras del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue victima de un ataque a balazos junto con su hija, esta tarde de sábado cuando viajaba a bordo de una camioneta por una de las calles de la colonia Estela Ortiz de Toledo, al sur poniente de Culiacán.

Los familiares de la madre buscadora la reportan estable, pero aun se encuentra internada en un hospital.

Se trata del segundo atentado contra Rojo Medina desde que se integró al colectivo de búsqueda, junto con su compañera Sandra Luz Hernández en mayo de 2014, cuando buscaban a Edgar García Hernández asesinado en Mazatlán.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Alma Rosa viajaba en una camioneta de su propiedad, marca Toyota color blanca. Transitaba por la calle Jesús Silva Herzog cuando fue alcanzada por hombres armados que le dispararon en movimiento.

Vecinos reportaron los hechos y la buscadora fue auxiliada con heridas para ser trasladada al hospital general junto con su hija.

La camioneta quedó con múltiples daños por las balas, tanto en la carrocería como en el parabrisas.

Alma Rosa busca a su hermano desaparecido desde 2009

Alma Rosa busca a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina, quien fue desaparecido hace más de 15 años. Fue a comprar agua en garrafones, pero ya no regresó.

La señora Alma Rosa cuenta que hay testigos que le han narrado cómo hombres se lo llevaron de Pueblos Unidos, un lugar al sur de Culiacán.

Alma Rosa se emprendió en la búsqueda de su hermano, el hombre que era como un segundo padre para sus hijas. Aprendió a rastrear entre cerros y montes, primero con palos y ramas, y ahora hasta con técnicas forenses.

“Una vez me dijeron que a mi hermano lo habían dejado muerto en un cerro. He ido a buscarlo, pero nunca lo encontré”, contó.

La desaparición ocurrió cuando los registros oficiales apenas sobrepasaba las 213 desapariciones, de acuerdo con datos obtenidos con solicitudes de información. En los primeros cinco meses de este 2024 ya sumaban 489 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp).

La señora Alma Rosa sostiene su lucha como buscadora desde 2009. Tiempo después fundó el colectivo Voces Unidas por la Vida, apoyada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), un organismo de la sociedad civil del que forman parte activistas como Leonel Aguirre Meza y Óscar Loza Ochoa.

Poco a poco, Alma Rosa ha dirigido su búsqueda hacia los panteones públicos donde hay registros de fosas comunes.

“Es posible que mi hermano esté ahí. He pedido en varias ocasiones que se hagan exhumaciones y las han hecho, pero han ocurrido confusiones y me han trabado seguir buscando”, dijo la señora en entrevista.

Sabuesos Guerreras exige justicia y protección para Alma Rosa Rojo

El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C. condenó enérgicamente el atentado armado contra la activista Alma Rosa Rojo y exigió a las autoridades de Sinaloa una investigación inmediata para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

A través de un comunicado, el colectivo expresó su “profunda indignación, rabia y dolor” por la agresión contra la buscadora, quien resultó herida junto con su hija. Ambas se reportan estables.

La organización calificó el ataque como un “cobarde atentado” y advirtió que representa una amenaza para todas las mujeres que participan en labores de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa.

El colectivo sostuvo que la agresión no debe ser considerada como un hecho aislado ni como un ataque exclusivo contra Alma Rosa Rojo o contra Voces Unidas por la Vida, pues, afirmó, representa una agresión contra todas las buscadoras y defensoras de derechos humanos que realizan estas labores en la entidad.

Sabuesos Guerreras demandó a las autoridades estatales una investigación exhaustiva, pronta y transparente que permita identificar y detener tanto a los autores materiales como intelectuales de la agresión.

También exigió la implementación inmediata de medidas de protección efectivas para Alma Rosa Rojo, su familia y los integrantes de los colectivos de búsqueda que realizan actividades en Sinaloa.