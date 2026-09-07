Toros de Tijuana vs. Olmecas de Tabasco: ¿Dónde y cuándo ver la Serie del Rey de la LMB 2026?

Toros y Olmecas chocan en una inédita Serie del Rey 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: LMB, IA Gemini).

Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco se enfrentan por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en una Serie del Rey inédita entre los campeones de las zonas Norte y Sur.

La serie comienza con los Toros como locales y posteriormente se traslada a Tabasco para continuar con la pelea por el título. Tijuana tratará de aprovechar su condición de local en los primeros encuentros, mientras los Olmecas llegan después de conquistar el campeonato de la Zona Sur por primera vez en 33 años.

¿Cuándo juegan Toros vs. Olmecas la Serie del Rey 2026? Calendario completo

La Serie del Rey 2026 comienza este martes 8 de septiembre en el Toros Mobil Park, donde Tijuana recibe a Tabasco para los dos primeros encuentros. La serie continúa en el Estadio Centenario del 27 de febrero y, si es necesario, regresa a territorio tijuanense para los últimos juegos.

El calendario contempla hasta siete partidos, aunque los encuentros 5, 6 y 7 únicamente se celebran si son necesarios para definir al campeón.

*En caso de ser necesario.

Una Serie del Rey inédita entre Norte y Sur: Así llegan Toros y Olmecas

La final de 2026 será inédita entre estas dos organizaciones. Durante la temporada regular, Toros y Olmecas se enfrentaron del 19 al 21 de junio en Tijuana. Los fronterizos ganaron dos de esos tres encuentros para quedarse con la serie.

El antecedente global también favorece a Tijuana, que registra una marca de 28-13 frente a Tabasco desde el primer enfrentamiento entre ambas novenas en 2014.

¿Cómo llegan los Toros de Tijuana a la Serie del Rey?

Los Toros de Tijuana llegan como campeones de la Zona Norte después de superar a Sultanes de Monterrey en cinco juegos. El equipo fronterizo cerró la serie con una aplastante victoria de 10-1 en el Walmart Park y consiguió su regreso a la Serie del Rey por cuarta ocasión en su historia.

En ese encuentro, Hernán Pérez volvió a conectar un grand slam y encabezó el ataque tijuanense. Gilberto Celestino también destacó con cuatro carreras impulsadas.

El pitcheo de Tijuana contó con una apertura de Adonis Medina, quien trabajó cinco entradas, permitió cuatro imparables y una carrera, además de ponchar a tres bateadores.

Para el inicio de la Serie del Rey, Daniel Martínez está anunciado como abridor de Toros. El líder de efectividad de la LMB terminó con marca de 3-0 y promedio de carreras limpias de 2.84.

¿Cómo llegan los Olmecas de Tabasco ante Toros?

Los Olmecas de Tabasco conquistaron la Zona Sur tras vencer 10-8 a los Pericos de Puebla en el quinto juego de la serie. El equipo tabasqueño remontó con un ataque de ocho carreras en la séptima entrada para asegurar su clasificación.

Oscar González conectó un cuadrangular en el octavo episodio, mientras que Samar Leyva agregó otro jonrón en la novena entrada para acercar a Puebla en el marcador.

El triunfo correspondió a Alex Tovalin, con salvamento de Jack Cushing. Tabasco alcanza así una final inédita contra Tijuana y busca cerrar una temporada que lo devuelve a la pelea por el campeonato después de más de tres décadas.