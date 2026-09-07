Bolsa Mexicana inicia la semana con el ‘pie izquierdo’... y Wall Street descansa por el Día del Trabajo

Los mercados de renta variable a nivel global operan con sesgo negativo una jornada marcada por bajo volumen de operaciones en Wall Street ante el feriado en Estados Unidos por el día del trabajo.

Analistas de Grupo Financiero Ve por Más detallaron que es probable que predomine la cautela ante el escalamiento del conflicto en Medio Oriente y a la espera de la publicación esta semana de información económica clave.

“Regresa el temor de que las presiones inflacionarias orillen a los bancos centrales a endurecer sus posturas monetarias. Ello en función del repunte en los precios del crudo luego de que reportes informan sobre ataques a buques en el estrecho de Ormuz y daños a la infraestructura energética saudí”, detallaron.

¿Cómo operan la BMV y las bolsas en Europa HOY 7 de septiembre?

En México los movimientos son negativos, ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC pierde 0.34 por ciento, en los 64 mil 645.97 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.45 por ciento menos, ronda en los mil 307.41 enteros.

Particularmente, del lado de Europa los movimientos son mixtos, ya que el DAX en Alemania lidera las pérdidas con 0.19 por ciento, en los 25 mil 999.25 enteros, seguido por el IBEX 35 de España con 0.11 por ciento, en las 20 mil 28.40 unidades, al igual que el FTSE 100 de Londres con 0.03 por ciento, en los 10 mil 827.41puntos, mientras que el CAC 40 de Francia es el único que gana 0.33 por ciento, en los 8 mil 305.75 enteros.

Los crudos marcadores presentan incrementos de 1.62 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 92.26 dólares por barril, y el referencial Brent con 1.47 por ciento más, se sitúa en los 97.70 billetes verdes por unidad.