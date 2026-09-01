Precio del petróleo ‘tensa’ a Wall Street y abre a la baja: ¿Cuánto caen sus acciones HOY?

Los índices accionarios a nivel global mantienen el sentimiento de cautela, respaldado por la perspectiva de que los elevados precios del petróleo seguirán aumentando las presiones inflacionarias.

El Nasdaq reporta un retroceso de 0.85 por ciento, en los 26 mil 148.5 enteros, seguido por el S&P 500 que resta 0.46 por ciento, mientras que el Dow Jones con 0.36 por ciento menos, alcanza las 52 mil 990.17 unidades.

Analistas de Valmex, detallaron que, los principales índices estadounidenses iniciar la jornada en terreno negativo, presionados por el repunte en los precios del petróleo derivado de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, así como por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro a nivel global. “Asimismo, los inversionistas continúan ajustando sus expectativas ante la posibilidad de nuevas alzas de tasas por parte de la Fed, mientras esperan la publicación de datos clave del mercado laboral”.

Del lado de Europa los retrocesos son de 1.27 por ciento el DAX en Alemania que ronda en los 25 mil 927.24 puntos, el IBEX 35 de España resta 0.94 por ciento, en las 19 mil 786.40 unidades, seguido por el CAC 40 de Francia que baja 0.57 por ciento, en los 8 mil 286.59 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres que cede 0.45 por ciento, se sitúa en los 10 mil 777.99 enteros.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos con 0.22 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 65 mil 286.20 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 317.62 enteros, cede 0.35 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 87.84 dólares por barril, ya que sube 2.40 por ciento, mientras que el Brent con 1.97 por ciento más, cotiza en los 92.26 billetes verdes por unidad.