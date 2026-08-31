Wall Street inicia la semana con ‘números rojos’ por ataques de EU vs. Irán; BMV cae

Un nuevo intercambio de ataques de Estados Unidos en Medio Oriente provocó que los inversionistas se alejaran de los activos más riesgosos dentro del mercado, lo que desembocó en pérdidas para la mayoría de los índices accionarios a nivel global.

Específicamente en Wall Street, el Dow Jones registra una baja de 0.64 por ciento, en los 53 mil 214.27 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.41 por ciento menos, en las 7 mil 680.57 unidades, y el Nasdaq con 0.40 por ciento a la baja, se coloca en los 26 mil 295.64 puntos.

En el plano corporativo, Chevron encabezaba las subidas en el Dow Jones, tras crecer un 2.74 por ciento, impulsada por el alza del petróleo y las expectativas de una ampliación de sus operaciones en Venezuela.

“Dado que los operadores están atentos a la volatilidad geopolítica, así como a la posible volatilidad estacional, será interesante ver qué impulso del mercado de la semana pasada podría trasladarse a esta semana. Los datos inesperadamente sólidos del mercado laboral podrían interpretarse como malas noticias, ya que podrían reforzar las expectativas de una subida de tipos de interés”, dijo a Bloomberg Chris Larkin, de E*Trade en Morgan Stanley.

Pese a iniciar la jornada con pérdidas, Wall Street se encamina a cerrar hoy el mes de agosto con mejores resultados que el de julio. Sobre todo, gracias a las ganancias en el sector tecnológico.

Sin embargo, la jornada arrancó a la baja con Amazon perdiendo 1.73 por ciento, Alphabet cae 1.54 por ciento, Apple pierde 0.49 por ciento y Nvidia tiene una baja de 0.19 por ciento.

¿Cómo cotiza la BMV HOY?

Del lado de Europa las pérdidas son encabezadas por el DAX en Alemania con 1.01 por ciento, en los 26 mil 295.47 enteros, el CAC 40 de Francia cede 0.49 por ciento, con 8 mil 358.98 puntos, seguido por el IBEX 35 de España con 0.19 por ciento menos, en las 20 mil 4.50 unidades, en tanto, el FTSE 100 de Londres que sube 0.29 por ciento, ronda en los 10 mil 824.26 enteros.

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones negativas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, cae 0.67 por ciento, en los 65 mil 42.35 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el retroceso es de 0.49 por ciento con mil 314.77 unidades.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) suma 2.30 por ciento y se ubica en los 85.31 dólares por barril, al igual que el referencial Brent que aumenta 2.61 por ciento, pues se coloca en los 90.42 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.