Marlon responde a Wendy Guevara tras confesión con Rosalía: ‘No te la robé, me regalaste la camioneta’

Marlon Colmenarez respondió ante las declaraciones de Wendy Guevara en concierto de Rosalía, aunque 'La Perdida' no dio nombres. (Foto: Ig @marloncolmenarezoficial04/Cuartoscuro)

Marlon Colmenarez se sintió aludido por la confesión de Wendy Guevara en concierto de Rosalía en México, donde la integrante de ‘Las Perdidas’ contó que regaló una camioneta y pagar el enganche de una casa a un hombre, aunque no dio ningún nombre.

Después de escuchar las declaraciones de la influencer, Marlon respondió a través en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la publicación posteriormente fue eliminada de la plataforma, según porque “infringió las normas”.

Marlon Colmenarez tenía una relación cercana con Wendy Guevara. (Foto: Instagram @marloncolmenarezoficial04)

¿Qué dijo Marlon Colmenarez tras la confesión de Wendy Guevara en el concierto de Rosalía?

Marlon Colmenarez no habla con Wendy Guevara desde hace aproximadamente tres años y señaló que, aunque ella no mencionó ningún nombre durante su participación en ‘El Confesionario’, el mensaje estaba dirigido a él.

“Siempre encuentra la manera de lanzarme indirectas y despotricar contra mí. Si va a confesar, que lo haga bien, no tiene sentido. Solo habló de mí, porque sí me regalaste una camioneta, no te la robé, no falsifiqué firmas ni nada”, dijo en el video que publicó en redes sociales.

El cantante reconoció que la integrante de ‘Las Perdidas’ sí le dio dinero para el enganche de una casa, aunque nunca se lo solicitó. Además, rechazó que sus acciones fueran “por amor”, pues nunca le dio entrada para que fueran algo más que amigos.

“No te pedí ser novios, nunca tuvimos relaciones íntimas como para decir que iniciamos algo (...). Ha pasado mucho tiempo y va a hablar mal de mí. Si yo hubiera sido tu pareja, estaría en la televisión”, agregó.

Colmenarez también lanzó una advertencia a Wendy Guevara y aseguró que, si ella continúa con el tema, él revelaría su versión sobre algunas situaciones que ocurrieron durante el tiempo que mantuvieron contacto.

¿Qué dijo Wendy Guevara en el confesionario durante el concierto de Rosalía?

Wendy Guevara fue la última invitada de ‘El Confesionario’ durante las presentaciones de Rosalía en la CDMX. Antes de presentarla, la cantante española se declaró fan de la ganadora de La Casa de los Famosos México.

“Ella siempre me hace reír, es una gran comunicadora, una mujer auténtica, divertidísima y que como ella no hay dos. Así que México, que se escuche hasta afuera porque ella es de las vuestras”, expresó la intérprete de ‘La Perla’.

Wendy Guevara reconoció que se sentía “muy nerviosa” antes de sentarse en el confesionario y habló sobre algunas experiencias que ha tenido en sus relaciones sentimentales.

“La ilusión es sentirme comprendida y amada, porque todo México me conoce por mi historia, la que me hace sentir que pago por amor, pero no creo que he puesto mi amor en personas equivocadas”.

Posteriormente, reveló que hubo cosas que algunas personas desconocían sobre lo que llegó a hacer durante una de sus relaciones, entre ellas, pagar el enganche de una casa.

“Primero he comprado y pagado por amor, hasta lo de una casa, por darle un gusto a un hombre que pensaba me quería. Lo llevaba a un table dance a ver mujeres y yo las llegué a tocar y pagar por el servicio de él, y eso no me gusta, no se me hace justo que di mucho y a cambio recibí mierda. Odio estar como moto robada, escondida”, contó en el concierto de Rosalía.

Después de escuchar la confesión, Rosalía reaccionó entre risas y aseguró que no tuvo una relación, sino que había “hecho obra social”.