FBI investiga al esposo de Ana Bárbara: ¿Qué sabemos de la denuncia contra Ángel Muñoz?

El origen de la acusación contra Ángel Muñoz se debe a la cancelación de la visa de EU a Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Un nuevo capítulo de polémica comienza a escribirse en la familia de la intérprete de “Bandido”. Recientemente, se dio a conocer que el esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, enfrenta señalamientos por una presunta manipulación de registros migratorios que habría provocado la cancelación de la visa estadounidense de Francisco “Pancho” Ugalde, hermano de la cantante.

Gerardo Martín Rincón, abogado de Francisco Ugalde, afirmó que el FBI mantiene una investigación relacionada con el caso desde hace un par de meses.

La acusación ocurre en medio de un conflicto familiar y legal que se remonta a varios años, durante el cual Ana Bárbara y Ángel Muñoz también emprendieron acciones legales contra el hermano de la cantante.

¿Por qué el FBI supuestamente investiga al esposo de Ana Bárbara?

En entrevista con Adela Micha, el abogado Martín Rincón explicó que Francisco Ugalde presentó quejas y reportes ante autoridades de Estados Unidos desde hace varios meses. Según el litigante, el caso ya está bajo revisión del FBI y registra un “avance importante”.

El origen de la acusación está en la cancelación de la visa de Francisco Ugalde. De acuerdo con el representante legal, cada vez que intentaba ingresar a Estados Unidos, las autoridades le informaban que la visa había sido reportada como extraviada.

Sin embargo, Ugalde aseguró que nunca realizó esos reportes. De acuerdo con Rincón, la situación ocurrió en tres ocasiones, hasta que finalmente perdió su visa.

“La forma que se manejó a través de migración es que había un reporte de extravío de la visa de él, y él nunca presentó ningún reporte, y fue en tres ocasiones eso hasta que la perdió”, declaró el abogado.

Rincón señaló que su cliente no cuenta con antecedentes criminales, infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) ni otra situación que, de acuerdo con su versión, pudiera explicar la cancelación.

La acusación contra Ángel Muñoz está relacionada con su supuesto trabajo para las autoridades migratorias de Estados Unidos. El abogado afirmó que el esposo de Ana Bárbara trabajó en la dependencia involucrada, aunque aclaró que no sabe si todavía forma parte de ella.

Uno de los elementos incluidos en el expediente, según Rincón, es un video en el que Muñoz presuntamente admite haber participado en la cancelación de la visa de Francisco Ugalde.

“Existe el comentario y el video donde este señor dice que él fue quien le mandó quitar la visa. Esos informes ya los tienen las autoridades”, sostuvo.

El equipo jurídico también envió información adicional a autoridades estadounidenses para incorporarla al caso. Rincón trabaja junto con Arturo Hernández Meléndez, abogado penalista con sede en Los Ángeles, y aseguró que remitieron los documentos a diferentes dependencias de Estados Unidos.

El abogado agregó que otra mujer se acercó a su equipo para solicitar apoyo y afirmó que existen al menos dos personas que presuntamente recibieron amenazas o intimidaciones relacionadas con Muñoz.

Ana Bárbara demandó en 2024 a su hermano por violencia intrafamiliar (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué denunciaron Ana Bárbara y Ángel Muñoz contra Francisco Ugalde?

Las acusaciones actuales representan un nuevo capítulo de una disputa que ya había llegado a instancias legales. En marzo de 2024, Guillermo Pous, entonces abogado de Ana Bárbara, confirmó que la cantante y su pareja presentaron denuncias contra Francisco Ugalde.

Ana Bárbara denunció a su hermano por presunta violencia intrafamiliar. En ese momento, su abogado, Guillermo Pous, explicó que la denuncia se relacionaba con comentarios, insinuaciones, mensajes directos y publicaciones en redes sociales que, según la defensa, afectaron a la cantante.

“Toda la violencia intrafamiliar que ha existido y ejercido el señor José Francisco Ugalde, su hermano, en contra de ella por comentarios, por insinuaciones, por toda la denostación que ha sufrido históricamente”, explicó Pous en aquella ocasión.

Ángel Muñoz, por su parte, denunció a Francisco Ugalde por amenazas. El entonces representante legal de la pareja afirmó que Muñoz había sido amedrentado mediante redes sociales y que los señalamientos públicos perjudicaban su imagen.

En ese entonces, Francisco ya responsabilizaba públicamente a Muñoz de la cancelación de su visa estadounidense y también lo señalaba como responsable del distanciamiento entre Ana Bárbara y parte de su familia.

El conflicto entre los hermanos tiene otro frente. Francisco Ugalde reclamó la coautoría de canciones asociadas con la carrera de Ana Bárbara, entre ellas Lo busqué, Fruta prohibida y Niña mimada, pues sostuvo que participaron juntos en su composición.

¿Quién es Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

Ángel Muñoz mantiene una relación con Ana Bárbara desde 2014, cuando ambos se conocieron en Los Ángeles. A diferencia de la cantante, durante años mantuvo un perfil alejado de la industria del entretenimiento.

La pareja de la intérprete de Cómo me haces falta y Qué poca trabajó para el Customs and Border Protection (CBP), la agencia responsable de proteger la frontera y supervisar el ingreso a Estados Unidos.

La relación avanzó hasta julio de 2020, cuando Ana Bárbara anunció públicamente su compromiso con Ángel Muñoz. La cantante compartió imágenes del anillo que recibió durante una cena en Los Ángeles.

Con el paso de los años, Muñoz también desarrolló actividades fuera de su trabajo en el gobierno. En redes sociales se presenta como actor y empresario, y está relacionado con Lipo Natural, una marca de suplementos alimenticios. También mantiene una presencia vinculada al ejercicio y al estilo de vida fitness.

Muñoz incluso tuvo una incursión en la actuación con una participación en Luis Miguel: La serie, producción inspirada en la vida y trayectoria del cantante mexicano.

Sin embargo, el nombre de Ángel Muñoz adquirió mayor relevancia debido a las diferencias de la cantante con algunos integrantes de su familia. La disputa ahora vuelve a colocarlo en medio de la polémica, después de que Francisco Ugalde lo denunciara ante las autoridades estadounidenses.