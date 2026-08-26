Pablo Lyle podría salir antes de prisión: ¿Qué sabemos de su fecha de liberación en EU?

Pablo Lyle fue arrestado en Estados Unidos, luego de que muriera un ciudadano cubano de 63 años tras un altercado con el actor. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Ya ve la luz al final del túnel el actor Pablo Lyle, pues está cerca de recuperar su libertad después de permanecer varios años en prisión en Estados Unidos por el caso de Juan Ricardo Hernández, quien murió tras un altercado vial con el actor mexicano en Miami.

El protagonista de Mirreyes vs. Godínez recibió una sentencia de cinco años de prisión por homicidio involuntario, además de ocho años de libertad condicional, luego de que un jurado lo declaró culpable por los hechos ocurridos en 2019.

Pablo Lyle podría salir de prisión antes de lo previsto. Esto se debe al tiempo que ya cumplió durante su proceso y a su buena conducta. Además, un juez desestimó la demanda civil que enfrentaba por la muerte de Hernández.

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión en Estados Unidos?

Pablo Lyle podría recuperar su libertad el próximo 29 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información presentada en El Gordo y La Flaca. Su salida estaba prevista inicialmente para septiembre de 2027.

El programa explicó que el cambio responde al tiempo que el actor cumplió mientras su proceso judicial continuaba, así como a su buena conducta durante su estancia bajo custodia, factores que permitieron una reducción de la pena.

Lyle recibió su sentencia el 3 de febrero de 2023. La jueza Marisa Tinkler Méndez determinó una condena de cinco años de prisión estatal y ocho años de libertad condicional, además de clases de resolución de conflictos y manejo de la ira, así como 100 horas de servicio comunitario.

Una de las dudas tras su salida de prisión es si Pablo Lyle podrá permanecer en Estados Unidos. En su momento, la abogada Sandra Hoyos explicó en el programa Ventaneando que, debido al estatus migratorio de Lyle, las autoridades estadounidenses podrían deportarlo a México una vez que concluya su periodo en prisión.

Un juez en Estados Unidos desestimó la demanda civil contra Pablo Lyle, tras la muerte del cubano Ricardo Hernández. [Fotografía. EFE]

¿Por qué Pablo Lyle fue condenado en Estados Unidos?

El caso de Pablo Lyle comenzó el 31 de marzo de 2019, cuando participó en un altercado vial en Miami con Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años.

Durante la confrontación, Lyle golpeó en el rostro a Hernández. El hombre fue trasladado a un hospital, pero murió cuatro días después a causa de las lesiones. Como consecuencia, el actor mexicano enfrentó un proceso judicial por homicidio involuntario.

Un jurado declaró culpable a Lyle. Al dictar la sentencia, la jueza Marisa Tinkler Méndez consideró varios atenuantes: determinó que el actor no actuó con premeditación, que el enfrentamiento fue un hecho aislado y que mostró arrepentimiento.

La familia de Hernández había solicitado una pena máxima de 15 años de prisión, mientras que la defensa de Lyle pidió que se consideraran los aproximadamente tres años y medio que permaneció bajo arresto domiciliario durante el proceso. Finalmente, la sentencia quedó en cinco años de prisión estatal.

¿Qué pasó con la demanda civil contra Pablo Lyle?

Además del proceso penal, Pablo Lyle y su cuñado, Lucas Delfino, enfrentaron una demanda civil presentada por la familia de Juan Ricardo Hernández para obtener una reparación económica por su muerte.

El procedimiento permaneció detenido durante aproximadamente tres años, mientras se resolvía la situación penal del actor. Tras conocerse la sentencia, la familia de Hernández reactivó la demanda contra Lyle y Delfino. En ese momento, se estimaba que la indemnización podía oscilar entre uno y cinco millones de dólares.

El programa El Gordo y La Flaca informó que un juez desestimó el caso civil después de que transcurrieran más de 10 meses sin que la parte demandante diera seguimiento al procedimiento.

Ante la decisión del juez, la familia demandante tenía hasta dos meses para responder a la corte, explicar las razones de su inactividad y señalar cómo continuaría el procedimiento; sin embargo, no presentó ninguna respuesta.

La resolución ocurre mientras Pablo Lyle se acerca al final de su estancia en prisión y queda pendiente conocer cuál será su situación migratoria una vez que abandone el centro penitenciario en Estados Unidos.