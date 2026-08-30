Hijo de Cepillín niega regaño de su papá a Ernesto Laguardia: ‘Los norteños hablamos muy golpeado’

Ernesto Laguardia habló sobre Cepillín en 'La Casa de los Famosos' (Foto: Cuartoscuro).

Ricardo González, hijo del payaso Cepillín, habló sobre recientes declaraciones de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México y aseguró que recuerda de otra manera el encuentro que ambos tuvieron años atrás.

El actor mexicano relató ante otros habitantes del reality una experiencia incómoda que vivió durante un espectáculo de Cepillín en la Ciudad de México, cuando acudió acompañado de su familia.

¿Qué contó Ernesto Laguardia sobre Cepillín?

Durante una conversación dentro de La Casa de los Famosos México, Ernesto Laguardia recordó que acudió a un evento de Cepillín junto con su esposa, Patricia Rodríguez, y sus tres hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano.

De acuerdo con el relato del actor, durante el espectáculo Cepillín lo señaló y comenzó a dirigirse a él frente al público y su familia. Laguardia aseguró que el momento le resultó incómodo y que incluso recibió una reprimenda frente a sus hijos.

“Me puso una regañada, güey... Enfrente de mis hijos, de todos, paró todo”, recordó el habitante del reality.

Laguardia también explicó que no podía retirarse del lugar porque se encontraba en medio del recinto. Al final del espectáculo, Cepillín le pidió que subiera para cantar una canción junto a él, situación que, según su recuerdo, aumentó su incomodidad.

Hijo de Cepillín asegura que el encuentro ocurrió de otra forma

Ricardo González respondió a las declaraciones mediante un video en redes sociales. El continuador del legado de su padre aseguró que él estuvo presente en aquel espectáculo y recuerda diferente de lo ocurrido.

González dijo que le causaron tristeza las palabras de Laguardia y planteó que pudo existir una confusión por la manera de expresarse de su padre.

“A lo mejor lo malinterpretó Ernesto Laguardia porque mi papá, nosotros los norteños hablamos muy golpeado”, explicó.

Según Ricardo, el espectáculo estaba lleno y, desde lo que él recuerda, Laguardia y su familia disfrutaron el encuentro. Para respaldar su versión, mostró una fotografía tomada después del evento en la que aparece la familia del actor junto a Cepillín.

El hijo del comediante cuestionó que Laguardia hubiera permanecido en el lugar y posado para una fotografía si realmente hubiera considerado que su padre le faltó al respeto a él o a su familia.

Ricardo González asegura que apoyaba a Ernesto Laguardia en ‘LCDLFM’

La reacción de González también estuvo relacionada con la postura que tenía hacia Laguardia antes de escuchar la anécdota.

El hijo de Cepillín explicó que había estado apoyando al actor dentro de La Casa de los Famosos México e incluso votaba por él. Señaló que sus experiencias personales con Laguardia habían sido positivas y que consideraba que existía una buena relación entre ambos.

Por eso, las declaraciones sobre su padre le provocaron decepción. “Yo, ahorita, incluso, he estado apoyándolo en las redes sociales, apoyando a Ernesto porque las dos experiencias que tuve con él habían sido muy bonitas”, expresó.

Ricardo González también mencionó que Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa y Yahir, otros habitantes de La Casa de los Famosos México habían tenido relación con el legado de Cepillín y convivieron con el comediante en distintos momentos.