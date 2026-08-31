Regreso a clases 2026: ¿Cuáles son las carreras mejor y peor pagadas en México?

El IMCO explicó que las carreras mejor pagadas en México alcanzan los 29 mil pesos al mes.

El ciclo escolar 2026-2027 ya comenzó, y con el regreso a clases, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó una comparativa entre las carreras mejor y peor pagadas en México.

La institución explicó que hay una brecha salarial de 14 mil pesos mensuales entre las carreras mejor pagadas y las peores.

Ya sea que quieras conocer cuánto gana alguien que se dedica a la carrera que estudias o quieres conocer las opciones mejor pagadas para cuando entres a la universidad, esta información te interesa:

¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en México?

Las 10 carreras mejor pagadas en México, según el IMCO, reportan un salario mensual que va de los 24 mil a los 29 mil pesos.

Este es el listado:

Matemáticas: 29 mil 887 pesos al mes. Medicina: 27 mil 823 pesos al mes. Finanzas: 27 mil 190 pesos al mes. Arquitectura: 26 mil 822 pesos al mes. Ciencias políticas: 26 mil 95 pesos al mes. Electrónica y mecánica: 25 mil 953 pesos al mes. Construcción e Ingeniería civil: 25 mil 603 pesos al mes. Diseño industrial de moda e interiores: 25 mil 503 pesos al mes. Planeación, evaluación e investigación educativa: 25 mil 490 pesos al mes. Ciencias computacionales: 24 mil 983 pesos al mes.

Por primera vez en tres años, Medicina dejó de ser la carrera mejor pagada en promedio en México, luego de que Matemáticas la desplazara.

¿Cuáles son las carreras peor pagadas en México?

Con ingresos mensuales promedio de entre 15 mil y 17 mil pesos al mes, las carreras peor pagadas en México, de acuerdo con el IMCO, son:

Diseño curricular y pedagogía: 15 mil 934 pesos al mes. Orientación educativa: 16 mil 240 pesos al mes. Trabajo y atención social: 16 mil 266 pesos al mes. Ciencias sociales: 17 mil 56 pesos al mes. Sociología y antropología: 17 mil 137 pesos al mes. Terapia y rehabilitación: 17 mil 141 pesos al mes. Gastronomía y servicios de alimentos: 17 mil 532 pesos al mes. Formación docente y preescolar: 17 mil 620 pesos al mes. Nutrición: 17 mil 773 pesos al mes. Literatura: 17 mil 973 pesos al mes.

El objetivo de estas listas del IMCO es que las personas jóvenes decidan la licenciatura que quieran “con evidencia”, a fin de que que conozcan el salario promedio que ganarían una vez que ingresen al campo laboral.

Utilizan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y se basan en licenciaturas con campo amplio, campo específico, campo detallado y campo unitario.