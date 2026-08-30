Examen de control de la UNAM: Derecho es la licenciatura ‘más chueca’; así se desplomaron los resultados

El mínimo para entrar a la licenciatura en Derecho fue de 40 aciertos.

¿Entonces sí hicieron trampa en el examen en línea ? Tras la publicación de los resultados del examen de control de la UNAM se detectó que el mínimo de aciertos para entrar a la licenciatura en Derecho cayó a un número no visto en años, de 105 a 40 aciertos.

Esto significa que los aspirantes a la Facultad de Derecho y otros planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se imparte la licenciatura sacaron hasta 65 aciertos menos en el examen presencial a diferencia de la prueba en línea.

Con ello, los aspirantes seleccionados a la licenciatura en la Facultad de Derecho, en la FES Acatlán y la FES Aragón, necesitaron menos de la mitad de aciertos para entrar a la carrera.

Los resultados del examen de control de la UNAM contradicen los de la primera prueba en línea, tendencia que permanece en otras licenciaturas como Psicología, donde el mínimo pasó de 112 a 58 aciertos, es decir, una caída de casi el 50 por ciento.

UNAM no responde a ‘caída’ de resultados tras examen de control

La UNAM no se ha pronunciado tras el desplome en los resultados del examen de control, y si habrá medidas al respecto ante la caída sobre el mínimo histórico para entrar al nivel licenciatura.

Comentó que 49 mil 74 alumnos ingresarán a la UNAM para el ciclo escolar 2026-2027, de los cuales 20 mil 923 llegarán por el examen de control.

Los otros 28 mil 151 ingresarán por pase reglamentado, procedentes de bachilleratos de la UNAM como la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Se desconoce si el examen de ingreso de la UNAM se mantendrá de manera presencial para futuras convocatorias o si se retomará el examen en línea con acciones para evitar casos de trampas e irregularidades que permitieron diferencias contundentes en la mínima de resultados.