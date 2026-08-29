Inicio de clases en la UNAM: ¿Por qué 30% de los alumnos de nuevo ingreso abandonarán sus estudios?

Estos son los principales retos que enfrentan los alumnos universitarios para concluir sus estudios. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

Tras el inédito examen de control de la UNAM y luego de la publicación de resultados del proceso de ingreso a la licenciatura 2026, el verdadero desafío para la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de educación superior en México apenas comienza: evitar el abandono escolar.

A partir de este lunes 31 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar 2026-2027/1 para los alumnos de nuevo ingreso de la UNAM, los estudiantes enfrentarán exámenes difíciles y diversos factores que complicarán la continuación de sus carreras, explica Irma Villalpando, doctora en pedagogía y profesora de la UNAM.

“Uno de los factores más fuertes es la complejidad de ciertas licenciaturas. La UNAM ha publicado estudios sobre cuáles son las carreras que filtran más fuerte por su carga académica, las cuales están en el área de fisicomatemáticas. Hay otras, que son las de humanidades. Ahí, (la deserción escolar) no es por la complejidad de las materias, sino por factores socioeconómicos. Los alumnos tienen que trabajar, abandonar la escuela o combinar el estudio y el trabajo”, asegura la especialista en entrevista con El Financiero.

Más de 200 mil estudiantes de licenciatura y posgrado de la UNAM regresaron a clases el 17 de agosto. (Cuartoscuro). (Universidad Nacional Autónoma de México)

¿Qué tan grande es el problema del abandono escolar en educación superior?

De acuerdo las ‘Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025′ de la SEP, la tasa de abandono escolar en la modalidad escolarizada de nivel superior se situó en 7.1 por ciento en el ciclo escolar 2023-2024.

La cifra representa una mejora marginal en comparación con el ciclo escolar anterior, cuando la SEP reportó una tasa de 7.2 por ciento, según las cifras oficiales.

La SEP establece que el abandono escolar en educación superior es de 7.1%. (Tomada de la SEP)

¿Cuáles son las causas del abandono de estudios universitarios?

Además de señalar que el acceso y la cobertura es uno de los principales desafíos del Sistema Nacional de Educación Superior, el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 de la SEP señala que “tres de cada 10 jóvenes abandonan sus estudios en el primer año”.

“En la última década, más de tres millones de estudiantes interrumpieron su formación profesional, lo que representa una gran pérdida tanto para el sistema educativo como para el desarrollo económico y social del país”, establece el documento de la SEP.

De acuerdo con el informe, hay seis factores principales que contribuyen al abandono escolar a nivel licenciatura:

El esfuerzo académico,

Factores socioemocionales,

Problemas económicos

Falta de orientación vocacional,

Barreras pedagógicas, y

Falta de acompañamiento de las universidades.

El informe de la SEP establece que la tasa nacional de abandono en el primer año de programas profesionales presenta disparidades que van del 19 por ciento en estados como Morelos y Sonora, a más del 50 por ciento en entidades como Baja California.

¿Cómo solucionar el problema de la deserción escolar?

Ante ese panorama, el Programa Nacional de Educación Superior señala: “Superar estos obstáculos requiere fortalecer los sistemas de alerta temprana, el acompañamiento académico personalizado, la flexibilización de las trayectorias académicas, el acceso a apoyos psicosociales, becas y una orientación vocacional continua”.

También sugiere: “Revisar y flexibilizar los planes de estudio para hacerlos más pertinentes, accesibles y adecuados a la diversidad de contextos del estudiantado”, impulsar el desarrollo integral mediante actividades culturales, deportivas y de participación que promuevan la salud física, el bienestar emocional, el sentido de comunidad y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

La gráfica muestra el comportamiento de la tasa de abandono escolar a nivel licenciatura desde 2013. (SEP)

¿Qué dice la UNAM sobre el rezago educativo a nivel licenciatura?

Un estudio sobre las causas de deserción y rezago histórico de la Facultad de Ciencias de la UNAM identificó los factores académicos, individuales y sociales relacionados con estas problemáticas.

Para la investigación, en la que participó la actual secretaria de Ciencias, Humanidades y Teconolgía, Rosaura Ruiz Gutiérrez, se encuestó a 263 profesores de las carreras de Matemáticas, Física, Actuaría, Ciencias de la Computación y Ciencias de la Tierra.

El 66.7 por ciento de los profesores calificó con cinco puntos o menos, en una escala del 1 al 10, la suficiencia de los conocimientos adquiridos en el bachillerato para enfrentar las materias del primer semestre.

Además, el 63 por ciento calificó negativamente las capacidades de razonamiento lógico de los alumnos.

Otros factores que contribuyen al rezago académico, y que pueden propiciar el abandono escolar a nivel licenciatura son:

Expectativas confusas : Los profesores percibieron que los alumnos ingresan con expectativas poco claras sobre sus carreras. Los índices de confusión son especialmente altos en Ciencias de la Computación (89.3 por ciento) y Matemáticas (80.1 por ciento).

: Los profesores percibieron que los alumnos ingresan con expectativas poco claras sobre sus carreras. Los índices de confusión son especialmente altos en Ciencias de la Computación (89.3 por ciento) y Matemáticas (80.1 por ciento). Inasistencia a exámenes : 39.5 por ciento de los docentes opina que entre el 26 y el 50 por ciento de los alumnos ni siquiera se presenta a las evaluaciones.

: 39.5 por ciento de los docentes opina que entre el 26 y el 50 por ciento de los alumnos ni siquiera se presenta a las evaluaciones. Trabajar y estudiar: El 80 por ciento de los profesores consideró que el hecho de trabajar para sostener sus estudios afectó negativamente el desempeño de los alumnos.

¿Por qué titularse hace la diferencia en el nivel de ingreso?

La importancia de concluir los estudios de licenciatura no es únicamente académica. Las cifras muestran que obtener un título universitario puede representar una diferencia en las oportunidades laborales y en el nivel de ingresos.

La SEP estima que México cuenta con aproximadamente 5.5 millones de estudiantes en educación superior y una tasa de cobertura nacional cercana al 45 por ciento. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México apenas 22 por ciento de los jóvenes cuenta con un título universitario, una de las proporciones más bajas entre los países integrantes del organismo, empatada con Italia.

Este dato adquiere relevancia al considerar la relación directa entre la escolaridad y el nivel de ingreso.

“Alguien que termina primaria le pagan en promedio cuatro mil 500 pesos mensuales y alguien que termina con licenciatura promedia 14 mil 500 pesos. Esa diferencia salarial está vinculada a la escolaridad”, explica Irma Villalpando.

La UNAM busca aumentar el número de estudiantes titulados

Al concluir los créditos escolares, el proceso de titulación también se convierte en un reto. Irma Villalpando señala que la elaboración de una tesis requiere habilidades de investigación y escritura original que resultan exigentes.

“El tema de la presentación de tesis ha llevado a la UNAM a flexibilizar sus procesos de titulación. Ya hay varias (opciones), por diplomado, experiencia laboral. La UNAM ha querido elevar sus indicadores de término en titulación flexibilizando sus opciones”, asegura la doctora.

Así lo demuestran casos como el de Elvira Martínez, quien alos 71 años logró titularse de la licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM.

Datos de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM muestran que 35 mil 641 estudiantes egresaron de la licenciatura en 2024. De ese total, 27 mil 580 se titularon.

Las cifras también establecen que 85.2 por ciento logró su grado mediante opciones distintas a la tesis, tesina o al examen profesional, un contraste con los datos de 2008, cuando la mitad elegía el método tradicional.

En el ciclo escolar 2023 más de 18 mil estudiantes matriculados de la UNAM se titularon, de acuerdo con el Anuario Educación Superior. (Cuartoscuro). (Universidad Nacional Autónoma de México)

¿Qué opciones de titulación ofrece la UNAM?

Las opciones para obtener un título varían dependiendo de la Facultad, Escuela o Instituto, aunque muchas son comunes en la mayoría de las licenciaturas.

Si los estudiantes optan por la ruta académica tradicional, pueden elegir la tesis o la tesina con el examen profesional, sumarse a un proyecto de investigación para elaborar un informe o artículo, o inscribirse en un seminario de titulación.

Si los alumnos prefieren demostrar lo aprendido en una sola prueba, el Examen General de Conocimientos evalúa de forma integral los contenidos de la licenciatura.

También están estas otras opciones:

Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico (Excelencia): Permite la titulación simplificada a quienes obtienen un promedio mínimo sobresaliente (generalmente 9.5 ) sin haber reprobado ninguna asignatura y terminando en el tiempo estipulado.

Permite la titulación simplificada a quienes obtienen un promedio mínimo sobresaliente (generalmente ) sin haber reprobado ninguna asignatura y terminando en el tiempo estipulado. Trabajo o Informe Profesional: Dirigida a quienes ya cuentan con experiencia laboral comprobable (normalmente entre 1 y 3 años) relacionada con su carrera, presentando un informe técnico sobre sus actividades y competencias.

Dirigida a quienes ya cuentan con experiencia laboral comprobable (normalmente entre 1 y 3 años) relacionada con su carrera, presentando un informe técnico sobre sus actividades y competencias. Servicio Social: El título se obtiene a través de un informe detallado o tesina sobre los resultados y beneficios obtenidos durante la prestación del servicio social.

En lo que va de 2026, según el Portal de transparencia Universitaria de la UNAM, las carreras con más egresados son: