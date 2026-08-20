¿Te quedaste en la UNAM? Esto debes hacer antes del 31 de agosto para completar tu inscripción

Aspirantes realizaron el examen de control de la UNAM en la CDMX, León, Oaxaca y Tijuana.

El siguiente paso para los alumnos que presentaron el control de la UNAM es completar su proceso de inscripción antes del próximo lunes 31 de agosto, en caso de haber sido seleccionados para ingresar a la licenciatura.

Para dicho trámite, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que el último fin de semana de agosto publicará los resultados.

Luego de la publicación de resultados, los aspirantes seleccionados por la UNAM podrán descargar la guía con los documentos necesarios para iniciar el proceso de inscripción que fue suspendido para los estudiantes de nuevo ingreso.

¿Cómo es el proceso de inscripción de la UNAM?

El proceso de inscripción comienza tras el anuncio de si el aspirante se quedó o no en la opción de carrera elegida por lo que los resultados se consultan en la página de la UNAM o llegarían al correo electrónico registrado para el examen.

Los resultados podrían ser consultados a través de la página https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html, al dar clic en el ‘Sitio del aspirante’.

Luego, los estudiantes deberán ir a las escuelas o facultades para presentar sus documentos y así completar el proceso de inscripción.

La UNAM hizo un llamado a que los aspirantes permanezcan atentos a los canales oficiales previo a la publicación de resultados.

Según el calendario de la Universidad, estaba previsto que los trámites de inscripción para los estudiantes de nuevo ingreso iniciaran el próximo lunes 27 de julio. Sin embargo, tras las trampas detectadas en el examen de admisión, la fecha se recorrió para finales de agosto.

¿Cuántos aspirantes de la UNAM tendrán un lugar tras el examen de control?

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, dio a conocer que más de la mitad de los aspirantes que presentaron el examen de control tendrán un lugar en alguna de las licenciaturas de la institución.

El total de aspirantes que participaron en el examen de control fue de 36 mil 885 aspirantes.

Además, el rector mencionó que tras detectar trampas en el examen de la UNAM se abre la posibilidad de revisar sus procedimientos, incluido el examen, analizar la forma de mejorarlo, actualizarlo, valorar en qué procedimientos se puede usar tecnología y en qué otros son mejores los exámenes presenciales.

Lomelí aprovechó para aclarar que para elevar la oferta educativa en la educación superior -que sigue siendo insuficiente- se requiere del trabajo conjunto de las instituciones de este nivel educativo y el gobierno federal.