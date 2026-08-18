Aspirante con 109 aciertos acusa que la UNAM le prohibió hacer el examen de control: ‘No soy candidata’

Cinthia Lizeth Reyes Espinosa acusó que la UNAM le prohibió hacer el examen de control. (Foto: Captura de pantalla)

Cinthia Lizeth Reyes Espinosa, una de las aspirantes que busca ingresar a la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, acusó que la UNAM le impidió presentar el examen presencial de control en CDMX a pesar de lograr un puntaje de 109 aciertos en el examen de admisión realizado en línea.

La joven necesitaba 113 aciertos, por lo que no fue seleccionada para obtener un lugar en Veterinaria. Sin embargo, Cinthia asegura que debió ser considerada para realizar el examen control de la UNAM, pero la página del sistema de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) le señaló que “no es candidata”.

El problema, relató en entrevista con Ciro Gómez Leyva, comenzó cuando intentó realizar su cita por internet. Al ingresar al sitio de la DGAE de la UNAM, el sistema le indicó que no tenía derecho a presentar la prueba y que no era candidata, sin ofrecerle una explicación sobre los motivos.

Por esta razón, Cinthia acudió a Rectoría, donde entregó una carta en la que solicitó una explicación sobre su caso. El documento fue recibido y sellado la semana pasada, pero hasta ahora no ha obtenido una respuesta.

La aspirante señala que también ha enviado correos electrónicos a la institución y que acudió desde ayer por la tarde al Palacio de los Deportes para buscar una solución. Este martes regresó desde temprano con la intención de obtener una explicación antes de que concluya la aplicación del examen de control en CDMX.

“Tuve un puntaje de 109 aciertos para la carrera de Veterinaria Zootecnista y no me dejan acceder al examen de control. La verdad, no sé por qué”, relató.

De acuerdo con Cynthia, la única respuesta que ha recibido por parte de la universidad es que no puede presentar la prueba.

“No, que no soy candidata para poder hacer ese examen. Al momento de ingresar al sitio de DGAE UNAM, me aparece que pues no soy candidata, que no tengo derecho a presentar el examen”, explicó.

La joven aseguró que buscó directamente a autoridades de la UNAM para aclarar su situación, pero hasta el momento no ha podido hablar con algún funcionario que le explique por qué quedó fuera del proceso.

Cinthia pide que el examen de admisión de la UNAM sea presencial

Ante la posibilidad de no poder presentar el examen de control, Cinthia pidió que en futuras convocatorias la UNAM considere realizar la prueba de admisión de manera presencial.

“Si no puedo hacer el examen, ya que solo queda hoy y mañana, pues yo sé que hay igual casos como yo y hay personas que no pudieron hacer el examen. Que el próximo examen que venga, que sea presencial; o sea, que ya no lo hagan en línea”, expresó.

La aspirante consideró que las irregularidades registradas durante la aplicación virtual afectaron a quienes realizaron el proceso de manera legítima.

“Ahí se vio cómo fueron muchos los tramposos y pues por ellos nos quedamos sin lugar”, sostuvo.

Hasta el momento, Cinthia asegura que continúa a la espera de una explicación por parte de la UNAM sobre los motivos por los que el sistema de la DGAE le impide realizar el examen presencial de control.