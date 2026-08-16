Examen de Control de la UNAM en CDMX: Todo lo que debes saber de la sede, los horarios y las rutas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibirá este lunes en el Palacio de los Deportes a los aspirantes que presentarán el examen de control. (Cuartoscuro).

El examen de control de la UNAM convocará a 53 mil 568 aspirantes a la prueba presencial en Ciudad de México entre el 17 y 19 de agosto, esto luego de que la institución detectó irregularidades y trampas en el examen de admisión aplicado en línea.

La sede de aplicación será en el Palacio de los Deportes y los horarios de dividirán en tres turnos. La UNAM solicitó que llegues puntual, al menos una hora antes del examen, para realizar el registro sin contratiempos.

Recuerda que a través ‘TU SITIO’, dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1, las y los interesados pueden conocer el día, horario y sede que les fueron asignados para presentar la prueba.

Aspirantes de la UNAM formados para realizar el examen de control, tras las irregularidades detectadas en la primera prueba en línea. (Cuartoscuro: Carolina Jiménez Mariscal). (Carolina Jiménez Mariscal)

Los turnos para el examen de control en la CDMX serán los siguientes:

Lunes 17 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

9:00 a 12:00 horas. Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

13:00 a 16:00 horas. Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Martes 18 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

9:00 a 12:00 horas. Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

13:00 a 16:00 horas. Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Miércoles 19 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

9:00 a 12:00 horas. Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

13:00 a 16:00 horas. Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en CDMX?

La opción más cercana para llegar al Palacio de los Deportes en Metro es la estación Velódromo, la cual corresponde a la Línea 9, conocida como la línea café.

Desde esta estación, los aspirantes tienen que caminar hacia la zona de Magdalena Mixhuca y Añil y seguir los señalamientos o el flujo de personas que se dirija hacia las entradas principales del recinto.

Para quienes tengan asignada esta sede, el Metro es una de las alternativas más prácticas para llegar, especialmente para evitar el tráfico de la zona.

Si vas a trasladarte en automóvil, una de las rutas para llegar al Palacio de los Deportes es tomar el Viaducto Miguel Alemán y dirigirse hacia Avenida Río Piedad.

El acceso al recinto puede realizarse por calle Añil y Avenida Río Churubusco, en la colonia Granjas México.

Otra opción para llegar al examen de control sin retrasos es utilizar el Metrobús. En este caso, la estación más cercana al Palacio de los Deportes es Goma, de la Línea 2.

La parada se encuentra a pocos pasos del recinto, por lo que también puede ser una opción para los aspirantes que tengan que trasladarse a esta sede para presentar el examen.

¿Qué está prohibido llevar al examen de control de la UNAM?

La UNAM dio a conocer que tendrás tres horas para presentar el examen de control, además de que en ese periodo no podrás utilizar los siguientes objetos:

Teléfonos celulares.

Relojes inteligentes o cualquier dispositivo electrónico.

No se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.

Examen de control de la UNAM: ¿Qué documentos debes llevar obligatoriamente?

Recuerda llevar tu identificación oficial vigente, así como tu comprobante de cita al examen de control de la UNAM impreso.

La UNAM también pide que llegues puntual, al menos una hora antes del examen, para realizar el registro sin contratiempos.