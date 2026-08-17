‘Es un filtro para que no queden los tramposos’: UNAM aplica HOY el examen de control en CDMX

La UNAM aplica HOY el examen de control de la UNAM en CDMX.

Con nerviosismo, miles de jóvenes presentan este lunes 17 de agosto su examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Algunos para reafirmar su lugar y otros lo ven como una oportunidad para ingresar en la máxima casa de estudios.

Los aspirantes se dieron cita esta mañana en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México. Valeria, una joven de Naucalpan, Estado de México, llegó desde las 5:30 horas para ser de las primeras en la fila y reafirmar su lugar para conseguir un lugar en la Facultad de Medicina.

El ingreso al recinto donde se aplica el examen inició a las 6:50 horas, con el cambio de media que permitió a los jóvenes entrar con su celular con la condición de que estuviera apagado.

Para Valeria, el examen de control fue un filtro más para así evitar que “no se queden los tramposos”, en medio de señalamientos de irregularidades por parte de los aspirantes.

Mientras que para David, quien llegó enyesado y con muletas, y Marlón -que va para Médico Cirujano-, el examen de control fue una segunda oportunidad para ingresar a la UNAM.

“Si yo hubiera sido seleccionado o alguna cosa similar, pues me hubiera frustrado que se repitiera el examen, pero entiendo que hay muchas irregularidades”, expresó Marlón minutos antes de presentar la prueba.

¿Cómo es el examen de control de la UNAM en CDMX?

La UNAM recordó que este lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto se desarrollará la parte final del proceso del examen de control, con las tres últimas jornadas en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

La aplicación de la evaluación en Ciudad de México será la última y mayor etapa con tres turnos diarios y donde se esperan alrededor de 40 mil aspirantes, esto luego de que la UNAM informó hace unos días que unos 45 mil aspirantes, de alrededor de 58 mil, se habían registrado para el examen en las cuatro sedes.

Los aspirantes tienen que responder una prueba de 120 preguntas en formato digital mediante tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial permanente, un esquema implementado por la institución después de la polémica que provocó su primer proceso de admisión completamente en línea.

El examen presencial de control fue convocado después de que una comisión técnica revisara las anomalías registradas durante el concurso de selección para el ciclo escolar 2026-2027.

Con información de EFE