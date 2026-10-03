Carlos Alberto Vargas: ¿el nuevo ‘Marilyn Cote’? Esto sabemos del falso psiquiatra señalado por Mr. Doctor

Desde 2023, usuarios de redes sociales ya habían cuestionado la trayectoria profesional de Vargas Prado.

El caso de Marilyn Cote, la mujer que se hacía pasar por psiquiatra en Puebla y que hoy ya está en prisión preventiva, puso en el foco a los falsos especialistas que ofrecen sus servicios sin contar con cédula profesional ni formación médica.

Tal es el caso de Carlos Alberto Vargas Prado, quien se anuncia como psicoanalista y se presenta como psiquiatra en sus redes sociales. El médico Octavio Arroyo, conocido en internet como Mr. Doctor, cuestionó en un video las credenciales del hombre, quien no cuenta con título ni cédula en Medicina.

¿Quién es Carlos Alberto Vargas, quien se hace pasar como psiquiatra?

En su perfil de Facebook, Vargas Prado asegura ser especialista en ‘Psicoanálisis de Orientación Lacaniana’ y director de la Facultad de Psiquiatría y Psicología en la World University of Sciences, una institución que, a decir de Mr. Doctor, no tendría ningún reconocimiento oficial.

Al revisar sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, se descubrió que cuenta con estudios en Ciencias de la Comunicación y Psicología por la UNAM, así como una maestría en Comunicación, expedidas entre 2006 y 2008; sin embargo, no tiene una cédula de Médico Cirujano ni de la especialidad en Psiquiatría.

Otro de los puntos cuestionados por el también creador de contenido fueron los reconocimiento y los supuestos Doctorados Honoris Causa que Vargas presume haber recibido; al menos 30, de acuerdo con las fotografías que ha subido a sus redes.

Carlos Alberto Vargas cuenta con estudios en Psicología, pero no tiene cédula profesional para ejercer como psiquiatra. (Registro Nacional de Profesionistas)

Según Mr. Doctor, el hombre ha sido señalado de la presunta prescripción de medicamentos controlados como la Olanzapina, un medicamento antipsicótico atípico utilizado para el tratamiento de la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

También es señalado por usuarios de usurpación de profesiones, plagio, acoso y la expedición de diplomas que supuestamente llevarían el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones.

“Un tipo que desde hace años se hace pasar por doctor, por psiquiatra, por especialista en psicoanálisis... cuando realmente el paciente psiquiátrico es él”, expresó Mr. Doctor en el video.

El historial de acusaciones contra Carlos Alberto Vargas

El caso no es nuevo. Desde diciembre de 2024, la cuenta de X Charlatanes Médicos ya había señalado a Vargas Prado por presentarse como psicoanalista, perito y terapeuta, además de cuestionar las credenciales con las que se promocionaba.

“Se anuncia como gran eminencia médica y promesa en su materia. Cómo buen charlatán hasta quiere dar cursos sobre las materias que dice dominar.”, se lee en una publicación en la que se muestra su participación como instructor en un campamento de psiquiatría legal y forense.

Vargas Prado también se anuncia como conferencista internacional, miembro fundador y director general del sanatorio psiquiátrico ‘Paredes Blancas’ e incluso en algunos resúmenes profesionales aparece como Licenciado en Actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT).

Recientemente, en el grupo ‘Red de psicólogas y psiquiatras de la Ciudad de México’, la usuaria Ginevra Helu publicó un mensaje en el expresó su preocupación por el caso de Vargas Prado, luego de solicitarle información sobre el costo de sus servicios.

Según las capturas de la conversación, Vargas Prado asegura atender pacientes en el Hospital Psiquiátrico y de Alta Especialidad ‘Fray Bernardino Álvarez’, donde asegura ser Médico Psiquiatra adscrito al Área de Consulta Externa y Neuropatología.

Al abordar el tema del costo, el hombre le indicó que la primera sesión de Psiquiatría Clínica tendría un precio de mil 800 pesos y le compartió los datos de su tarjeta, pero al aclararle la usuaria que buscaba a un psicólogo y no un psiquiatra, rápidamente el hombre respondió que también era psicoanalista.

Un año antes, la usuaria Vianney Martín del Campo publicó en octubre de 2023 que Vargas Prado se ostentaba como director del área varonil del Hospital Psiquiátrico ‘Fray Bernardino Álvarez’, cuando en realidad él es paciente de la institución. Afirmó que de lo anterior hay pruebas, además de asegurar que fue víctima de acoso por parte del falso psiquiatra.