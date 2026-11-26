El municipio de Durango detectó 20 socavones y realiza trabajos de sustitución de tuberías, rehabilitación de colectores y desazolve ante el deterioro de la red de drenaje, que cuenta con infraestructura de más de 50 años de antigüedad.

Aguas del Municipio de Durango (AMD) informó que durante 2026 se han desazolvado 500 kilómetros de tuberías, además de que se han sustituido tramos completos de alcantarillado en distintas colonias de la capital.

José Antonio Ochoa Rodríguez, alcalde de Durango, explicó que las obras buscan prevenir colapsos en la red de drenaje y problemas sanitarios como los registrados en Gómez Palacio y Guadalajara.

“Estamos trabajando en una solución efectiva y contundente a un tema que no queremos que nos desborde como lo que pasó en Gómez Palacio”, expresó Toño Ochoa.

Durango invierte cerca de 40 millones de pesos en obras de drenaje

El Ayuntamiento de Durango y el Gobierno estatal impulsan la construcción de colectores sanitarios y nuevas redes de drenaje en la zona sur de la capital, con una inversión conjunta cercana a los 40 millones de pesos.

El proyecto contempla conectar las redes de las comunidades de El Durazno, El Pueblito, El Tunal, El Conejo y El Nayar para conducir las aguas residuales hacia la Planta Sur y evitar descargas directas al río Tunal.

La etapa que se desarrolla durante 2026 incluye las siguientes obras:

679 metros de colector sanitario.

370 metros de subcolector.

Más de mil 400 metros de tuberías para la captación de aguas residuales (atarjeas).

74 descargas domiciliarias.

¿En qué colonias de Durango se realizan obras de drenaje?

Aguas del Municipio de Durango también realiza trabajos de sustitución de tuberías deterioradas en las colonias Isabel Almanza, Valle del Guadiana y Emiliano Zapata.

El organismo incorporó cuadrillas adicionales para atender los reportes ciudadanos y los socavones detectados en la capital, con el objetivo de realizar reparaciones integrales en lugar de intervenciones aisladas.

Toño Ochoa agregó que su administración trabaja con el Gobierno de Durango para gestionar más recursos que permitan ampliar las obras de mantenimiento y renovación de la red de drenaje, ante el riesgo de nuevos colapsos por la antigüedad de las tuberías.