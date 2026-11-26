A pesar de que la versión oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es que la construcción de la Central de Ciclo Combinado de Lerdo en Villa Juárez, Durango, está más que asegurada, la realidad es distinta.

Trascendió en días pasados que las autoridades estatales, a cargo del gobernador Esteban Villegas Villarreal, reconocieron una serie de irregularidades en la primera fase de la central, como impagos, contratos incumplidos y trabajos inconclusos.

Recordemos que a finales de julio de 2025, la CFE, que dirige Emilia Calleja Alor, decidió terminar anticipadamente el contrato con la empresa china HBP en consorcio con la mexicana SOLARTEM, ambas encargadas del proyecto en el que se destinaron 319 millones de dólares, luego de que literalmente dejaran botado el proyecto a casi 80 por ciento de avance.

Luego, en septiembre de este año, la CFE anunció que retomaría el proyecto, aunque no aclaró bajo qué condiciones.

Se sabe que el equipo de Emilia Calleja trabaja para sacar adelante la planta que aportará 350 megawatts de generación eléctrica para que no se convierta en un elefante blanco, y mucho menos ahora que la inversión en el sector eléctrico se está transformando en una de las palancas de desarrollo más importantes en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para lograrlo, extraoficialmente la CFE ha sostenido reuniones en corto con empresas de alto perfil para exponer el proyecto, medir alcances, e invitarlos a participar en la licitación que se dará a conocer en enero próximo.

Extraoficialmente, entre estas firmas se encuentra Empresas ICA, de Bernardo Quintana, como una de las favoritas. Sin embargo, se desconoce si dentro del paquete la CFE incluiría sanear el adeudo por más de 14 millones de dólares que HBP y SOLARTERM dejaron con un grupo de contratistas que hoy agonizan ante la falta de pago, e inclusive más allá, si serían invitados a terminar la construcción de la central.

FUNDACIÓN SIMSA APOYA EXPOSICIÓN DE MUJERES NAVALES

Veinte obras sobre mujeres de la Armada de México ilustrarán los billetes del sorteo de la Lotería Nacional de este viernes, como parte de un proyecto cultural realizado con apoyo de la iniciativa privada.

Las piezas forman parte de “Detrás de una gran mujer, hay otra”, una exposición desarrollada por Di Lo Bueno de México con el respaldo de Fundación SIMSA. Ambas colaboraron con la Secretaría de Marina (Semar) en la coordinación de la muestra, que reúne 31 obras de fotografía y acuarela.

El Sorteo Superior 2905 de la Lotería Nacional comenzará a las 20:00 horas del viernes 27 de noviembre y repartirá 51 millones de pesos en premios, con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series. Para la edición se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, disponibles con billeteros, en puntos autorizados y a través del sitio y la aplicación MiLotería.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo develó uno de los diseños, titulado “Una mujer me dijo: Sí puedes”, el lunes 23 de noviembre, durante la ceremonia por el 201.º aniversario de la Consumación de la Independencia en la Mar. En la presentación participaron el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón.

También asistieron representantes de Fundación SIMSA y de Di Lo Bueno de México. Entre los asistentes estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Las Niñas y Niños Gritones de la Lotería Nacional dedicaron su tradicional porra al aniversario.