El reclamo público de Antonio Carlos Santos a Petróleos Mexicanos (Pemex) por supuestos impagos ha generado bastante revuelo en diferentes medios, pero todo apunta a que si bien el exfutbolista del Club América fue un muy buen jugador, como empresario va directo a la banca.

Lo peor del reclamo fue que tuvo el grave error de ventilar todo el asunto con el llamado que hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde expuso el supuesto fraude millonario. En su comunicado, Santos aseguró que su empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA) realizó 21 servicios especializados para Pemex entre 2020 y 2023, y que ahora exige el pago de cientos de millones de pesos.

La pregunta inevitable es: ¿bajo qué instrumento contractual se realizaron esos trabajos y cuál era el vínculo jurídico que facultaba a su empresa para ejecutarlos y exigir posteriormente su pago? La respuesta él mismo la da: NINGUNO, no hay contrato de por medio.

Más allá de las declaraciones y los señalamientos difundidos en redes sociales, la realidad es que la empresa de Antonio Carlos Santos no contaba con un contrato celebrado directamente con la petrolera nacional, y de acuerdo con fuentes de alto nivel, tampoco habría existido un contrato ni una relación comercial directa con alguno de los proveedores que mantenían vínculos contractuales con la petrolera. Esta circunstancia coloca el reclamo en una posición muy cuestionable desde el punto de vista administrativo y jurídico.

Recordemos que en cualquier industria, la prestación de servicios no puede sustentarse únicamente en la presentación de propuestas técnicas y económicas, ni en la afirmación de que determinados trabajos fueron solicitados o recibidos. Para que exista una obligación de pago exigible, debe acreditarse el origen de la contratación, la personalidad de quien solicitó los servicios, las condiciones bajo las cuales fueron autorizados y el mecanismo jurídico que respalda la obligación económica.

¿Pero por qué SCTPA habría ejecutado servicios durante un periodo de tres años sin contar con un instrumento jurídico que estableciera las condiciones de contratación y, sobre todo, el procedimiento para gestionar y recibir los pagos? Los oficios de entrega y los registros administrativos que el exfutbolista asegura tener podrían acreditar determinadas actividades o la recepción de documentación; sin embargo, por sí solos no necesariamente constituyen un instrumento de contratación ni generan automáticamente derechos de cobro frente a Pemex. La recepción de un trabajo y la existencia de una obligación contractual de pago son cuestiones jurídicamente distintas.

Por otra parte, resulta inevitable cuestionar cómo una situación de esta naturaleza habría podido repetirse durante tres años, involucrando supuestamente a distintas empresas intermediarias, sin que se formalizara una relación comercial que definiera las responsabilidades y obligaciones de cada participante.

En este contexto, todo mal para el exfutbolista, su intento de solicitar justicia solo evidencia las irregularidades en las cuales realizó servicios sin contrato, con acuerdos bajo la mesa, como en antaño, y en contubernio —dicen las fuentes— con funcionarios públicos de Pemex, que para variar ya salieron por la puerta de atrás, como es el caso de Antonio Zamarrón Galván.

Pero esto no es nuevo. A Antonio Carlos Santos siempre le ha gustado la polémica, por ejemplo las acusaciones hacia Miguel Zelada sobre supuestos pagos pendientes (que no se pudieron comprobar) o la denuncia de un supuesto intento de soborno por parte de directivos del Club León cuando era técnico de un equipo de Primera División A, entre otros conflictos como los penosos episodios personales con el pentapichichi, Hugo Sánchez.