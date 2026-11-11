Presupuesto y salud integral

A pesar de los avances en materia de salud integral impulsados desde el Gobierno Federal, existen pendientes en la materia que no han sido resueltos.

En la elaboración de la política fiscal del país en el Paquete Económico 2027 existen prioridades, sobre todo en un momento en el que la Secretaría de Hacienda hace grandes esfuerzos en incrementar la recaudación con todos los compromisos sociales que tiene encima, y todo esto en un año electoral.

En este contexto, y a casi cinco años de que México eliminó el IVA para toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, la agenda de salud menstrual continúa con pendientes para avanzar hacia una atención integral del ciclo menstrual. Después de más de 40 iniciativas presentadas en el Congreso y distintos avances en materia fiscal, el reto es pasar del reconocimiento de la problemática a una política pública capaz de abordar el tema de manera integral y a lo largo de todo el ciclo.

Recordemos que desde el 1 de enero de 2022, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece una tasa de 0% para insumos menstruales. La cantidad y diversidad de las iniciativas presentadas ante el Congreso reflejan que el diagnóstico ya forma parte de la discusión legislativa, el reto ahora está en traducir estos esfuerzos en acciones.

La agenda ha registrado avances en los últimos años. Para el ejercicio fiscal 2026 se amplió en la Ley de Ingresos de la Federación, el reconocimiento de los productos de gestión menstrual, incorporando más insumos tanto reutilizables como desechables, a los ya contemplados en la Ley de IVA. No obstante, la discusión continúa: las propuestas presentadas ante el Congreso buscan ampliar este reconocimiento a otros insumos vinculados como protectores diarios, toallas reutilizables, toallas húmedas, jabones, entre otros productos.

Una visión integral implica reconocer el ciclo menstrual en su conjunto y las distintas condiciones y necesidades que pueden presentarse a lo largo de éste, así como garantizar acceso a información, productos adecuados, servicios de salud e infraestructura sanitaria.

La dimensión económica del tema es importante. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, en 2025, 51% de las mujeres reportó haber dejado de adquirir otros bienes o servicios básicos para comprar toallas, frente al 54% registrado en la Primera Encuesta de Gestión Menstrual publicada en 2022. Si bien la reducción muestra un avance, el dato confirma que el acceso a productos de gestión menstrual sigue representando una carga económica para muchas mujeres.

El desafío, por tanto, ya no consiste únicamente en discutir qué productos deben estar incluidos en la tasa 0%, sino en traducir los avances fiscales y legislativos en una política integral que contemple su impacto en la salud pública, así como acceso a insumos, educación e información, infraestructura sanitaria en escuelas y espacios de trabajo, atención desde el sistema de salud y medidas dirigidas a personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.