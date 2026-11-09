La costosa austeridad de Pemex

La nueva administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) enfrenta señalamientos por una presunta estrategia de presión económica hacia contratistas y proveedores, bajo el argumento de cumplir con los principios de austeridad republicana. Una política que, lejos de limitarse a la reducción del gasto, estaría trasladando importantes cargas financieras a las empresas que sostienen las operaciones de la petrolera.

Entre los casos más relevantes destacan OPP Servicios Petroleros y PIMEX (Petroservicios Integrales México), cuyos conflictos con PEMEX evidenciarían un esquema que, según las empresas, se desarrolla en tres etapas:

Paso 1. Continuidad de operaciones sin respaldo contractual vigente. PEMEX permitió que ambas compañías continuaran prestando servicios aun cuando los montos de sus contratos se habían agotado y los plazos de vigencia habían concluido. La continuidad se habría mantenido bajo el compromiso de formalizar convenios modificatorios para regularizar los trabajos realizados y saldar los compromisos económicos pendientes.

Paso 2. Descuentos como condición para regularizar los contratos. Con la llegada de la nueva administración, las empresas habrían enfrentado exigencias de reducciones de precios de hasta 40%, condicionando la formalización de los convenios a la aceptación de estos descuentos, pese a que las compañías consideran que dichos porcentajes comprometen seriamente la viabilidad financiera de sus operaciones.

Paso 3. Resistencia de los contratistas. OPP Servicios Petroleros y PIMEX se han negado a aceptar condiciones que consideran insostenibles, exponiendo mediante diversos oficios sus argumentos técnicos, operativos y financieros, así como las consecuencias que tendría aplicar reducciones de esa magnitud.

Mientras tanto, el panorama operativo de PEMEX enfrenta crecientes dificultades, reflejadas en la suspensión de actividades, la salida de contratistas de instalaciones petroleras y las afectaciones a la continuidad de los servicios. Uno de los episodios más delicados sería el de PIMEX, empresa que, ante las condiciones prevalecientes, habría buscado retirar sus equipos de las instalaciones donde prestaba sus servicios. Sin embargo, lejos de permitir su salida, PEMEX habría recurrido a la intervención de la fuerza pública, incluida la Guardia Civil, para impedir el retiro de los equipos, situación que habría derivado prácticamente en la retención de bienes propiedad de la compañía, generando serios cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

A esta situación se suma la controversia por los adeudos pendientes, pues, según lo denunciado, PEMEX habría condicionado su pago a la aceptación de un descuento del 40%.

El fondo del problema va más allá de una negociación comercial: ¿se está utilizando la austeridad como argumento para trasladar a los contratistas el costo financiero de los compromisos de PEMEX?

En una industria donde la continuidad operativa es fundamental para sostener la producción, imponer condiciones económicas que comprometan la capacidad de respuesta de los proveedores podría generar consecuencias que terminen costándole mucho más a la propia petrolera que los ahorros que pretende obtener.