Es un hecho que los contratos mixtos promovidos por el Gobierno de México para que las empresas privadas inviertan en el sector energético no han sido lo mismo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mientras que la eléctrica nacional a cargo de Emilia Calleja ha podido encontrar en dichos contratos un alivio de corto plazo para la construcción de plantas de generación y la expansión de redes de transmisión, la petrolera nacional apenas ha podido amarrar unos cuantos acuerdos en proyectos maduros, cuya aportación a la plataforma de producción será mínima.

La CFE anunció en días pasados que 54 por ciento de la inversión proyectada para nueva infraestructura, de aquí a 2030, está anclada a los contratos mixtos con la industria privada. Con ello, precisó, lograrían contener un incremento de 50% en la deuda financiera de la empresa.

En corto, empresarios del sector eléctrico privado han dicho que los contratos mixtos no solo han resuelto necesidades de la CFE, sino que han dado nuevos bríos a la inversión en el país, algo que se necesitaba mucho para contrarrestar la falta de certidumbre.

Sin embargo, para la administración de Pemex, a cargo de Juan Carlos Carpio, los resultados son opuestos. De los 21 contratos mixtos que se contemplados originalmente, a duras penas ha podido cerrar 10 de ellos, pues al parecer la confianza en asociarse con la petrolera está por los suelos, debido en gran parte a lo débil que se muestra su perfil financiero, así como los grandes adeudos que arrastra con proveedores.

Dicho por los propios empresarios, antes, un contrato de Pemex valía oro. Era la llave que abría bancos y sendas fuentes de financiamiento. Ya no.

Recordemos que la petrolera lucha por alcanzar la promesa de una producción de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos, incluidos crudo y condensados. No ha podido lograrlo.

Además, los contratos mixtos se suman a los mecanismos de colaboración con terceros que Pemex ya utiliza, entre ellos los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE), Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y los Contratos de Exploración y Extracción (CEE). Todos ellos herencia de intenciones privatizadoras en sexenios anteriores.

Así, los contratos mixtos, al menos en el caso de Pemex, tan sólo son una leyenda. Un cuento conocido y para nada prometedor.

LA SED DE LO HECHO EN MÉXICO

La escasez de agua pone en riesgo la producción artesanal mexicana, actividad que genera cerca de medio millón de empleos y aporta 0.51% del PIB nacional. Estados como Puebla, Oaxaca y Michoacán enfrentan desafíos hídricos que afectan la continuidad de estos oficios.

Para apoyar a estas comunidades, Rotoplas impulsa por tercer año Rotogotas de Ayuda, campaña que, en alianza con la Secretaría de Economía y el CENACED, donará más de 1,600 tinacos para beneficiar a más de 9 mil personas. La iniciativa busca superar 2.2 millones de interacciones digitales, con una aportación de un peso por cada una.