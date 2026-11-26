La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompaña el avance de la salud en el Estado de México con la entrega de 425 plazas.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompaña el avance de la salud en el Estado de México con la entrega de 425 plazas de base a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acto reportado durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional, donde participa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mediante un enlace desde el Salón Tesorería hacia el Hospital General Regional de Tecámac se formalizó la adscripción del personal a 28 días de puesta en marcha la estrategia, en cumplimiento del segundo punto del Plan Integral de 12 acciones en 120 días implementado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el Gobierno de México.

La entrega de nombramientos definitivos otorga estabilidad laboral y prestaciones de ley a las 425 personas beneficiadas, distribuidas de la siguiente manera:

36 médicos especialistas

57 paramédicos

78 enfermeras

20 técnicos

37 personas de servicios generales

197 trabajadores de limpieza e higiene

Esta basificación se suma a los avances del plan en la entidad mexiquense, entre los que destacan el incremento salarial del 8 por ciento aplicado a nivel estatal y nacional, así como la inauguración del Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria en Toluca.

Durante el acto en Tecámac, acompañado por el delegado del IMSS en el Estado de México Oriente, doctor Jorge Martínez Torres, y la jefa de Prestaciones Médicas, doctora Emilia Chavira, se presentó al doctor Luis Fernando Fraga Ramos, médico especialista cirujano oncológico, quien recibió su adscripción formal a dicha unidad hospitalaria.

Con esta entrega, el IMSS continúa el calendario de 120 días proyectado para cubrir vacantes, abastecer insumos y rehabilitar áreas médicas y operativas en sus unidades de atención.