Reencarpeta Delfina Gómez tramo de Paseo Tollocan, de Torres Bicentenario a Circuito Universidad

Los trabajos se realizan durante el día en los carriles laterales y por la noche en los centrales.

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez realiza trabajos de reencarpetamiento en Paseo Tollocan, específicamente en el tramo de Torres Bicentenario a Circuito Universidad, en Toluca.

Esta intervención forma parte de un proyecto más amplio de reconstrucción de 28 kilómetros de la vialidad, que contempla trabajos en carriles centrales y laterales de una de las principales arterias del Valle de Toluca.

La obra, a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México, comenzó en octubre de 2026 e incluye fresado, renovación de la carpeta asfáltica, bacheo profundo, rehabilitación de parapetos, señalamiento vertical y nuevo balizamiento.

El tramo de Torres Bicentenario a Circuito Universidad corresponde a una de las zonas de intervención, mientras que los 28 kilómetros representan la extensión total del proyecto de rehabilitación de Paseo Tollocan.

Paseo Tollocan constituye una de las principales vías de acceso a Toluca y conexión con otros municipios del Estado de México, por lo que las labores de reencarpetamiento contemplan distintos horarios de intervención.

Los trabajos se realizan durante el día en los carriles laterales y por la noche en los centrales, con el propósito de reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

La reconstrucción de Paseo Tollocan forma parte de las obras viales de la administración de Delfina Gómez Álvarez, que durante 2026, el Año de las Obras en Edomex, reportó la rehabilitación y el reencarpetamiento de más de 400 kilómetros de carreteras y avenidas.

Entre ellas destacan 108 kilómetros del Periférico Norte, 22.5 de Avenida Central, 40 de la Vía Morelos y 39.7 de la carretera La Marquesa-Tenango.

De manera paralela, el Gobierno del Estado de México inició en noviembre el Programa de Bacheo para el Rescate de Vialidades, con una inversión de 300 millones de pesos para la reparación de 275 mil metros cuadrados de calles y caminos durante noviembre y diciembre.

De este presupuesto, 60 millones de pesos corresponden al Valle de Toluca, con un beneficio estimado para más de 1.7 millones de habitantes.