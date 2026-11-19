Las aspiraciones políticas del tercer regidor de Tulum, Eliazar Mas Kinil, quedaron limitadas luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena resolviera inhabilitarlo para participar en las contiendas internas del partido y postularse a cargos de elección popular.

La determinación partidista se produjo después de la controversia que protagonizó el concejal por la difusión de imágenes y videos, en los que se le observa utilizando un avión privado, vistiendo prendas de marcas de lujo y realizando viajes al extranjero.

El caso generó cuestionamientos sobre la congruencia de su comportamiento con los principios de austeridad que promueve Morena.

El episodio cobró relevancia el pasado 4 de julio, cuando el contenido se viralizó en redes sociales y provocó diversas críticas. Ante la reacción pública, Mas Kinil ofreció una disculpa y reconoció que compartir aquel material fue una imprudencia que pudo incomodar a parte de la ciudadanía.

En aquella ocasión, el funcionario también manifestó su disposición a respetar las determinaciones de Morena y admitió que las consecuencias podrían llegar hasta su separación del partido.

Con la resolución de la CNHJ, el regidor enfrenta ahora restricciones para intervenir en futuros procesos de selección de candidaturas y cargos partidistas, en medio de la polémica por las publicaciones que exhibieron su estilo de vida y que derivaron en medidas disciplinarias dentro del movimiento.

¿Qué han dicho Ariadna Montiel y Claudia Sheinbaum de la austeridad republicana?

La austeridad republicana es uno de los principios que Morena sostiene como parte de su proyecto político y que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, han defendido públicamente. Montiel ha llamado a los militantes y funcionarios del movimiento a mantener congruencia entre sus acciones y los principios de la Cuarta Transformación.

En mayo de 2026, pidió abandonar los privilegios y las frivolidades, al señalar que quienes forman parte de Morena deben mantenerse cercanos al pueblo y predicar con el ejemplo.

En agosto de 2026, Montiel también cuestionó los gastos de lujo de funcionarios morenistas, luego de la polémica por el uso de un reloj costoso y un vuelo en primera clase del gobernador de Tabasco, Javier May. La dirigente sostuvo que no estaba bien viajar en primera clase y recordó que todos los integrantes del movimiento deben respetar las reglas de austeridad. Además, advirtió que Morena no solaparía ese tipo de comportamientos.

Sheinbaum ha reiterado que los recursos públicos deben utilizarse en beneficio de la población y no para financiar privilegios o gastos suntuarios. Durante su Segundo Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 2026, sostuvo que los servidores públicos tienen la obligación de conducirse con responsabilidad, sencillez y humildad, bajo el principio de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.