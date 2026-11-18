El PT anunció que realizará encuestas propias en los estados donde aún no concreta una alianza con Morena rumbo a 2027.

Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo (PT), afirmó que hará su propia encuesta en los estados que tiene indefinición de alianza con Morena, luego de que las líderes guinda rechazaron repetir el proceso.

“Nuestro partido sí va a realizar encuestas a finales de este mes o principios del que entra, y a partir de esa tomar decisiones”, dijo luego de firmar un convenio con la organización Que Siga la Democracia, afín a Morena, en las instalaciones del Senado.

Lo anterior luego de que Ariadna Montiel, presidenta de Morena, rechazó repetir encuestas.

El también coordinador de los senadores del PT recordó que los estados “encorchetados” para ir en alianza con el partido oficialista son Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, y en particular habló del primer estado, donde quieren como candidato a Raúl Morón, quien se quedó como precandidato de la alianza en 2021, porque el INE lo bajó de la contienda por no presentar reporte de gastos de precampaña.

“Es nuestra propuesta como abanderado. Es nuestra propuesta y estamos claros que él tiene que trabajar al interior de su partido situaciones ”.

Justificó como “un acto de justicia” el apoyar al también senador, pues el “anterior INE neoliberal le canceló la oportunidad de ser candidato”.

Recordó que están sobre las fechas de los calendarios estatales, y si bien se tiene una “buena” relación con Morena, en tiempos de elecciones es natural que existan diferencias, pero “esperamos zanjarlas”, pues “indudablemente tenemos que hacer esfuerzos unitarios”.

Una vez que se den las definiciones en gubernaturas, definirán si hay alianza para diputaciones federales, presidencias municipales y alcaldías.

Sobre el convenio con la organización Que siga la Democracia dijo que les dará más fuerza.

Morena en Michoacán descarta ruptura con el PT; buscará diálogo

Por su parte, Jesús Mora, dirigente estatal de Morena en Michoacán, descartó que exista una ruptura con el Partido del Trabajo (PT), pese a las diferencias por la negativa de la dirigencia nacional morenista a realizar una segunda encuesta para definir la candidatura a la gubernatura.

“Seguiremos tendiendo los puentes con los compañeros del PT, porque el tema de la alianza sigue”, afirmó el morenista, quien reiteró que todavía se busca que ambos partidos compitan juntos en Michoacán, junto con el Partido Verde y el PRD.

Mora adelantó que buscará reunirse con el dirigente petista en los próximos días para dialogar y encontrar puntos de coincidencia. Señaló que existen más acuerdos que diferencias entre ambas fuerzas políticas y manifestó su confianza en que puedan avanzar en la construcción de una alianza rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente estatal hizo estas declaraciones luego de que la dirigencia nacional de Morena rechazara nuevamente la posibilidad de una segunda encuesta, proceso que han defendido el PT y el senador Raúl Morón.

Con información de Quadratín Michoacán.