Sedema amplió el recinto de la elefanta africana 'Ely' en el Zoológico de San Juan de Aragón en 2023.

La salud de la elefanta Ely, que habita en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, requiere atención veterinaria permanente debido a los padecimientos crónicos y degenerativos que presenta, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

A través de una tarjeta informativa, la dependencia capitalina explicó que los tratamientos médicos tienen como objetivo controlar el dolor, favorecer su movilidad y preservar su calidad de vida.

De acuerdo con la autoridad, el desplazamiento lento de Ely está relacionado con sus problemas de salud y su avanzada edad. La elefanta llegó al centro de conservación después de permanecer más de 25 años en un circo, por lo que requiere seguimiento médico especializado.

¿Qué atención médica recibe la elefanta Ely?

La Sedema explicó que Ely cuenta con un Plan de Acción Integral que contempla atención médico-veterinaria, alimentación especializada, evaluaciones conductuales y actividades de enriquecimiento ambiental.

En su seguimiento participan especialistas que realizan evaluaciones para identificar sus necesidades y aplicar los tratamientos correspondientes a sus padecimientos.

La dependencia señaló que estas acciones buscan mantener su bienestar físico y favorecer sus condiciones de vida dentro del centro de conservación.

¿Qué encontró Profepa en la revisión al zoológico de San Juan de Aragón?

La Secretaría del Medio Ambiente también informó que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección el pasado 23 de noviembre.

Según el reporte de la dependencia capitalina, durante la revisión Ely se encontraba alerta y respondía a estímulos externos. Además, indicó que no se observaron lesiones externas ni alteraciones en su comportamiento.

La inspección también contempló la revisión del manejo de los ejemplares y las condiciones de limpieza de las instalaciones.

Como parte de este procedimiento, la Sedema entregó a las autoridades federales documentación relacionada con la salud de Ely, entre ella su historial clínico, radiografías, análisis de laboratorio, registros de tratamientos, evaluaciones conductuales y bitácoras de medicina preventiva.

¿Qué pasó con el amparo para garantizar el bienestar de Ely?

El caso de la elefanta también ha llegado a instancias judiciales. La Sedema informó que el pasado 3 de agosto, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México tuvo por cumplida la ejecutoria del juicio de amparo 1056/2021.

La elefanta Ely permanece bajo cuidado de especialistas en el Zoológico de San Juan de Aragón, donde recibe alimentación especializada. (Gobierno de la Ciudad de México)

Este proceso estuvo relacionado con las medidas para garantizar el bienestar de Ely, entre ellas la atención veterinaria, la alimentación, el seguimiento de su comportamiento y las condiciones de su entorno.

De acuerdo con la dependencia, la resolución judicial consideró atendidas las medidas correspondientes.

La polémica sobre el futuro de Ely llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en julio de 2025 resolvió que la elefanta permaneciera en el Zoológico de San Juan de Aragón, al no encontrar elementos suficientes para ordenar su traslado a un santuario en Brasil.

Finalmente, la Sedema aseguró que mantendrá la atención especializada de Ely y de las otras elefantas que habitan en el centro de conservación, Gipsy y Annie, mediante un equipo multidisciplinario que trabaja durante todo el año.