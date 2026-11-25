Toluca vs. Atlas protagonizan uno de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. (Foto: El Financiero/Shutterstock/IA/LigaMX)

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX comienza con el enfrentamiento entre Toluca y Atlas, dos equipos que buscarán dar el primer paso rumbo a las Semifinales del futbol mexicano. Los Diablos Rojos recibirán a los Rojinegros en el partido de ida de los Cuartos de Final, que se disputará en el Estadio Nemesio Diez.

El encuentro se juega este miércoles 25 de noviembre y representa una oportunidad para que el conjunto mexiquense aproveche su condición de local antes de visitar Guadalajara para el segundo compromiso de la eliminatoria.

Atlas intentará conseguir un resultado que le permita llegar con ventaja al partido de vuelta, especialmente porque terminó mejor ubicado que su rival en la clasificación general del Apertura 2026 de Liga MX.

Atlas recibe a Toluca en la vuelta de cuartos de final de Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿A qué hora y dónde ver el partido Toluca vs. Atlas HOY?

El partido entre Toluca y Atlas está programado para este miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México será el primero de los cuatro enfrentamientos correspondientes a los cuartos de final de la liguilla del Apertura 2026.

Los aficionados que quieran seguir el partido de Liga MX entre Toluca y Atlas tendrán diferentes alternativas para ver la transmisión en México.

El partido estará disponible en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, mientras que en televisión de paga podrá seguirse por TUDN. Además, cuenta con transmisión en la plataforma VIX.

¿Cómo llegaron Toluca y Atlas a los Cuartos de Final de la Liguilla?

Los dos equipos consiguieron su clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2026, aunque Atlas terminó por encima de Toluca en la tabla general.

Los Rojinegros finalizaron la fase regular en el cuarto lugar con 28 puntos con 8 victorias y 4 empates, así como con una diferencia de goles de -3. Mientras que los Diablos Rojos ocuparon la quinta posición con 27 unidades, resultado de 7 victorias y 6 empates, con una diferencia positiva de goles de 12.

Esta diferencia de un punto tendrá importancia durante la eliminatoria, pues el conjunto tapatío cuenta con la ventaja deportiva en caso de que el marcador global termine empatado.

Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, tendrá que aprovechar el primer encuentro en el Nemesio Diez para conseguir una diferencia que le permita afrontar con mejores condiciones la visita al Estadio Jalisco.

Atlas, bajo la dirección técnica de Hernán Crespo, buscará mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades que tenga frente al arco rival para complicar el camino de los mexiquenses, pues aunque ha mostrado una buena ofensiva, también problemas en su área, pues recibió 33 tantos, siendo el segundo equipo con más goles en contra, solo debajo de Juárez.

Toluca enfrenta a Atlas como locales en los cuartos de final de ida de Liga MX. [Fotografía. Cuartoscuro] (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Atlas y Toluca?

La eliminatoria de los Cuartos de Final se definirá el sábado 28 de noviembre, cuando Atlas reciba a Toluca en el Estadio Jalisco.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será el segundo compromiso de una serie que determinará a uno de los cuatro semifinalistas del Apertura 2026.