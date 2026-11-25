ya está disponible para los modelos de General Motors.

General Motors (GM) anunció la incorporación de la inteligencia artificial de Google Gemini a su portafolio de vehículos en México, una apuesta tecnológica que amplía las capacidades de conectividad de sus marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac y transforma la manera en que los conductores interactúan con sus automóviles.

La implementación contempla unidades año modelo 2023 en adelante que cuentan con Google Integrado, por lo que la tecnología no estará limitada a los nuevos lanzamientos, sino que también llegará a vehículos que ya circulan en el mercado mexicano y cumplen con los requisitos de compatibilidad.

Con esta integración, la automotriz busca evolucionar el sistema de asistencia por voz de sus vehículos hacia una plataforma de inteligencia artificial capaz de comprender el lenguaje natural, mantener conversaciones, interpretar preguntas de seguimiento y atender diferentes solicitudes sin que los conductores tengan que memorizar comandos específicos.

Gemini estará disponible desde el sistema de infoentretenimiento del vehículo y aprovechará la infraestructura de conectividad de OnStar, plataforma que General Motors ha desarrollado durante los últimos 30 años a nivel global.

“Llevar Gemini a los vehículos de General Motors en México confirma nuestra apuesta por una movilidad cada vez más inteligente y conectada. Esta integración es el inicio de una transformación que ampliará las posibilidades de interacción entre conductores y automóviles”, señaló Yammil Guaida, director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente y OnStar en México.

Rutas y operaciones comerciales más eficientes

Uno de los principales alcances de esta tecnología se encuentra en la gestión de los desplazamientos, particularmente para quienes utilizan vehículos comerciales en actividades que requieren múltiples paradas, cumplimiento de horarios y control de gastos operativos.

Gemini permitirá solicitar recomendaciones para localizar estaciones de servicio con precios competitivos sobre una ruta determinada, encontrar estacionamientos para remolques y ajustar las condiciones del vehículo mediante comandos de voz, como regular la temperatura del aire acondicionado.

Estas funciones pueden resultar útiles para técnicos de servicio, jardineros, proveedores y conductores que realizan recorridos durante toda la jornada, al facilitar la organización de sus actividades y reducir el tiempo destinado a buscar servicios durante el trayecto.

Por ejemplo, un conductor podrá solicitar al asistente que identifique las gasolineras más económicas en su recorrido, considerando que necesita terminar el día con al menos medio tanque de combustible. También podrá incorporar nuevas paradas, como una estación de servicio o un establecimiento de alimentos, sin reiniciar la conversación.

La posibilidad de gestionar distintas solicitudes dentro de un mismo diálogo ofrece una herramienta adicional para organizar desplazamientos y tomar decisiones durante la operación.

Menos distracciones y mayor conectividad

Otra de las aplicaciones está relacionada con la comunicación. Gemini podrá resumir y leer en voz alta los mensajes recibidos, así como ayudar a redactar, editar y traducir respuestas, incluso con instrucciones para incorporar emojis, sin necesidad de manipular el teléfono.

La interacción mediante lenguaje natural también permitirá realizar preguntas de seguimiento, cambiar de tema y solicitar información adicional sin repetir el contexto de la conversación.

Estas funciones buscan mantener las manos del conductor en el volante y la atención en el camino, aunque su utilización deberá realizarse sin comprometer la conducción segura.

En materia de entretenimiento, el asistente podrá generar listas de reproducción de acuerdo con la duración del viaje, recomendar podcasts y conectarse con plataformas y otras aplicaciones disponibles en el sistema.

También permitirá resumir episodios de podcasts, proponer contenidos para trayectos familiares y ofrecer conversaciones sobre distintos temas, con lo que GM busca ampliar las posibilidades de aprovechamiento del tiempo dentro del vehículo.

Inteligencia artificial como parte del vehículo conectado

La actualización de Gemini también representa un paso hacia una visión más amplia de General Motors: desarrollar un asistente de inteligencia artificial diseñado específicamente para sus automóviles, con conocimiento de los sistemas, componentes y características particulares de cada unidad.

La intención es que, en el futuro, los conductores puedan consultar directamente al vehículo sobre el funcionamiento de sus sistemas y recibir respuestas más precisas, con información vinculada a sus propias características técnicas.

Por ahora, la IA representa una evolución del Asistente de Google y constituye un primer paso hacia una interacción más inteligente entre las personas y sus automóviles.

En México, la actualización llegará a los vehículos elegibles conforme esté disponible para cada unidad. Los propietarios recibirán una notificación en la pantalla del sistema de infoentretenimiento cuando puedan activarla. Para utilizarla será necesario contar con conexión activa a OnStar, tener iniciada una sesión en Google Play Store y activar Gemini.

Con ello, General Motors amplía su estrategia de digitalización en el mercado mexicano y apuesta por convertir la conectividad y la inteligencia artificial en herramientas que acompañen al conductor durante sus recorridos, tanto en la movilidad cotidiana como en las actividades comerciales.