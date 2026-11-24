Inés Gómez Mont aceptó su salida voluntaria de Estados Unidos y fue removida del país el lunes 23 de noviembre, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La exconductora de Ventaneando, buscada por las autoridades mexicanas, fue detenida a finales de octubre por presuntamente permanecer en territorio estadounidense de manera irregular.

Gómez Mont cuenta con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la expresentadora de televisión solicitó su extradición desde septiembre de 2025.

Un comunicado del DHS recuerda que Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 durante un operativo de control migratorio a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El mexicana fue identificada como una inmigrante en situación migratoria irregular en el país, además de ser señalada como una persona “con una investigación criminal” fuera de Estados Unidos.

Gómez Mont ingresó a Estados Unidos el 13 de enero de 2021 con autorización para permanecer en el país de manera temporal, pero debía abandonarlo el 14 de abril de ese mismo año.

Inés Gómez Mont desapareció del registro del ICE

Este martes se reportó que Inés Gómez Mont ya no aparecía bajo custodia del ICE, luego de permanecer cerca de tres semanas detenida en Florida por irregularidades migratorias. El diario El País informó que la exconductora de Ventaneando habría recuperado su libertad tras pagar una fianza.

Al consultar el localizador oficial de detenidos del ICE, la búsqueda de Gómez Mont arrojó cero resultados coincidentes. Sin embargo, tampoco se proporcionó más información sobre su situación migratoria; las autoridades mexicanas tampoco emitieron informes relacionados con la exconductora de TV al momento.

Antes de desaparecer del registro, la conductora presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal de Miami el 31 de octubre de 2026, con el objetivo de cuestionar la legalidad de su detención. No obstante, el juez Jeffrey Kuntz determinó que ese procedimiento no era la vía adecuada para solicitar su libertad y señaló que debía recurrir a un juez migratorio para tramitar una posible salida bajo fianza.

En México, Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos fiscales y financieros. Una corresponde a una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivada de un supuesto esquema de triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma.

Según la FGR, la exconductora habría recibido dinero presuntamente desviado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en un caso relacionado con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos que debían ser destinados para centros penitenciarios federales.

Las otras dos órdenes corresponden a presunta defraudación fiscal equiparada por ingresos que habría reportado por debajo de lo obtenido en 2014 y 2016, con una supuesta omisión de más de 13 millones de pesos en el pago de impuestos.

De acuerdo con una investigación de la FGR a la que El Financiero tuvo acceso, Gómez Mont habría recibido un total 27 depósitos por una suma de poco más de 178 millones de pesos.