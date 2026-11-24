Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, destacó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dará un histórico ejemplo de democracia durante el proceso electoral de 2027, al privilegiar la voluntad popular y mantener un gobierno cercano a la ciudadanía.

“Donde antes hubo fraudes electorales, hoy hay respeto al voto. Nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las elecciones de 2027 serán ejemplo histórico, porque la democracia es la esencia de la transformación. #PresidentadeMéxico”, escribió Horacio Duarte en sus redes sociales.

El funcionario estatal acompañó el escrito con un video donde la Presidenta Sheinbaum afirmó que, pese a los intentos de la oposición por regresar al poder y recuperar privilegios mediante campañas de desinformación en redes sociales y movilizaciones sociales falsas, su administración continuará caminando junto al pueblo.

Sheinbaum Pardo sostuvo que su gobierno defenderá la voluntad popular y mantendrá el compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, frente a quienes buscan influir en la opinión pública a través de información falsa.

En este sentido, Horacio Duarte resaltó la importancia de que el proceso electoral de 2027 sea un referente democrático, en el que se respete la decisión de las y los mexicanos y prevalezca la voluntad del pueblo.