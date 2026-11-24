Santander México nombró a Ángel Alverde Losada como nuevo presidente de su Consejo de Administración, en sustitución de Laura Diez Barroso Azcárraga, quien concluye su periodo al frente de este órgano.

El nombramiento será efectivo a partir del 5 de febrero de 2027. El Consejo de Administración de Santander México agradeció la labor de Diez Barroso Azcárraga, quien en 2020 se convirtió en la primera mujer en ocupar dicho cargo.

“Quiero agradecer a Laura su compromiso con Santander México y con el Grupo durante siete años, así como su contribución clave para construir el mejor banco del país. Desde que asumió la presidencia del Consejo de Administración en 2020, ha desempeñado un papel de enorme valor durante un periodo de importante transformación para el banco”, indicó Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander.

El Consejo de Administración del banco destacó la trayectoria empresarial de Ángel Alverde Losada, quien forma parte de este órgano desde 2022 y asumirá la presidencia en una nueva etapa de crecimiento y consolidación de Santander México.

Laura Diez Barroso Azcárraga fue la primera mujer en servir como presidenta del Consejo de Santander México. (Especial)

“Ángel aporta una amplia experiencia empresarial y de gobierno corporativo y, como actual miembro del Consejo de Administración de Santander México, cuenta ya con un profundo conocimiento de nuestro negocio y de nuestras ambiciones en México. Estoy convencida de que su experiencia y conocimiento serán de gran valor como presidente del Consejo”, añadió Botín.

Felipe García Ascencio, director general de Grupo Financiero Santander México, destacó la contribución de Laura Diez Barroso Azcárraga al desarrollo del banco.

“Se cierra un ciclo muy valioso con Laura Diez Barroso Azcárraga, sin el cual no se puede entender el presente de Santander México; hoy abrimos un camino renovado con el liderazgo de Ángel Alverde Losada, que responde al momento que vive el banco y a los desafíos de un sector en profunda evolución”, expresó.

¿Quién es Ángel Alverde Losada?

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) por la J.L. Kellogg Graduate School of Management de la Universidad Northwestern.

Con más de 30 años de experiencia en el sector del comercio minorista y el desarrollo inmobiliario, Alverde Losada se ha desempeñado como director general de Gigante Grupo Inmobiliario y Office Depot de México.

También fue presidente del Consejo de Administración de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) entre 2005 y 2008, así como presidente del Consejo de la Comunicación entre 2013 y 2015.

Actualmente, Ángel Alverde Losada es consejero de las siguientes empresas y organizaciones: