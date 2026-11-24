Alejandro Moreno, líder del PRI y senador, responderá con una denuncia la crítica que le hizo Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y expriista, de cómo ha conducido el partido.

“No lo reconocí cuando lo vi al chino Chong, no sé si lo vieron ustedes, hinchado, abotagado, me dicen que todo el día está en el pedo”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

El legislador priista, también conocido como ‘Alito’, agregó que el partido está trabajando para denunciarlo por desvíos de recursos de al menos 3 mil millones de pesos, desde que era Secretario de Gobernación, aunque no especificó el presunto uso de esos recursos.

“Es patético lo que dice porque están al servicio del régimen como lo que son, esquiroles y lacayos.

“Me dicen que anda en Querétaro, que ahí vive en Querétaro, que está haciendo todos los negocios en Querétaro, y bueno, pues ahora en la campaña pues también lo vamos a seguir denunciando, lo vamos a señalar porque es increíble que anden con esta impunidad después de todo lo que saquearon y le robaron al pueblo de México y que Morena no haga nada, Morena los protege, es el manto de impunidad. Ahora el chino Chong también es Morena, imagínate nada más”.

Afirmó que el hidalguense no se fue del partido sino que “los corrimos”.

‘Alito’ Moreno dijo que trabajará en las próximas semanas en una denuncia penal en contra de Osorio Chong “y de toda esta pandilla de corruptos que desviaron miles de millones de pesos de recursos públicos”.

Osorio Chong, que renunció al partido en 2023, afirmó que Alejandro Moreno acabó al PRI en muy poco tiempo, “cuando se tardó muchos años en construir un partido”, incluso ya no tiene representación en algunos estados.

En su momento, Osorio Chong dijo que Alejandro Moreno llevaba “la peor dirigencia” del partido, y consideró que el PRI estaba “extraviado, ausente y con una dirigencia soberbia”. Además del exsecretario de Gobernación, también renunciaron al priismo Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila, entre otros.