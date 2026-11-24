La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes 24 de noviembre de la primera muerte en el mundo por el virus de la influenza A(H5) a través del contacto “tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado” en Estados Unidos.

La OMS notificó -en un comunicado- tres infecciones humanas en adultos en el estado de Washington, en el noroeste del país, frontera con Canadá, donde uno resulto mortal.

Los tres casos analizados correspondían a adultos que trabajaban en granjas de ganado lechero en el condado de Yakima, “donde recientemente se había detectado el virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) - en animales- A(H5N1) en ganado lechero”, precisó el escrito.

¿Qué pasará con las personas expuestas a la gripe aviar?

La OMS aseguró que se están llevando a cabo investigaciones y un seguimiento de las personas expuestas, así como de personas cercanas que hayan podido estar cerca a focos del virus de la gripe aviar, aunque remarcaron que “según la información disponible hasta la fecha, no hay evidencia de transmisión de persona a persona”.

“Con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo”, insistió.

Este caso supone la primera muerte reportada en el mundo tras la exposición a ganado lechero infectado. Las autoridades hasta el momento han evitado precisar qué tipo de animal originó el contagio.

¿Cuántos casos humanos de infección por el virus de la influenza se han reportado?

De acuerdo con la OMS, hasta el pasado 20 de noviembre “se habían reportado un total de 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5), incluidos los tres casos descritos en este informe, en los Estados Unidos de América desde 2024”.

En tanto, las autoridades de Portugal informaron este lunes 23 de noviembre de la detección de un foco de infección por el virus de la gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) en una explotación avícola de gallinas reproductoras, situada en el distrito de Santarém, en el centro del país, y decretaron el confinamiento de aves domésticas en zonas de riesgo.

La Dirección General de Alimentación y Veterinaria (DGAV) informó en comunicado de que el foco se detectó el 19 de noviembre y que ya se han aplicado medidas de control, como la inspección de los lugares donde se ha detectado la enfermedad, el sacrificio de los animales afectados y la limpieza y desinfección de la explotación afectada.