La cuenta regresiva para conocer a la nueva reina de belleza está por terminar. Fátima Bosch se prepara para entregar la corona de Miss Universo 2026, en una edición especial que celebra el 75 aniversario del certamen y reúne a 116 representantes de distintos países y territorios.
México buscará conservar el título internacional con María Vargas, de Jalisco, quien participa en las actividades previas a la ceremonia de coronación en Puerto Rico. La modelo jalisciense competirá contra candidatas de todo el mundo para convertirse en la sucesora de Bosch, quien obtuvo la corona en noviembre de 2025.
¿Cuándo y a qué hora es la final de Miss Universo 2026?
La final de Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico.
La competencia principal comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cobertura previa está programada para las 18:00 horas.
Durante la ceremonia primero se conocerá a las semifinalistas, quienes tendrán que superar distintas etapas de la competencia, entre ellas los desfiles en traje de baño y vestido de noche, además de las rondas de preguntas y respuestas.
Al finalizar, Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora, quien se convertirá en la nueva Miss Universo.
Lista de representantes de Miss Universe 2026
En esta edición de Miss Universo participan 116 candidatas de diferentes países y territorios. Entre las representantes que buscarán la corona se encuentran las siguientes:
- Albania: Jogersa Beqiri
- Alemania: Celina Weil
- Argentina: Daiana Pereyra
- Armenia: Arena Zeynalian
- Aruba: Elizabeth Johnson
- Australia: Caitlin Worthington
- Bahamas: Shawndra Henfield
- Bangladés: Samira Khan Mahi
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Bélgica: Olga Lombardo
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bolivia: Valeria Mena
- Bonaire: Caroline Porras
- Botsuana: Dabilo Moses
- Brasil: Marcella Kozinski
- Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas
- Camboya: Rthna Than
- Camerún: Audrey Black
- Canadá: Aslihan Morali
- Cabo Verde: Armandina Cunha
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Chile: Dominga López
- China: Shiqi Wang
- Colombia: María Alejandra López
- Costa Rica: Mariale Acosta
- Croacia: Antea Mršić
- Cuba: Mia Dio
- Curazao: Bianty Gomperts
- República Checa: Dominika Kotoučková
- República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Ecuador: Dalia Bucaram
- Egipto: Sonia Gergis
- El Salvador: Sofía Córdova
- Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio
- Estonia: Emili Denneng
- Etiopía: Bruk Belete
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Ghana: Belvy Ofori
- Gran Bretaña: Angela Aumonier
- Grecia: Olivia Vasilopoulos
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guinea: Justine Kamara
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Hong Kong: Jennifer Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- Islandia: Sigríður Hrafnkelsdóttir
- India: Kaziah Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Irlanda: Aideen Howard
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Jamaica: Celene Hall
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kenia: Jean Ojiro
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Letonia: Lāsma Kuhtarska
- Líbano: Perla Harb
- Lituania: Olga Bykadorova
- Macao: Xuhe Hou
- Malta: Francesca Mercieca
- Martinica: Larissa Ségarel
- Mayotte: Maëva Toumbou Dani
- México: María Vargas
- Moldavia: Dorina Darii
- Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar
- Montenegro: Aleksandra Ivezaj
- Myanmar: May Grace Parry
- Namibia: Charene Labuschagne
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Nicaragua: Jasmine Blandford
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Noruega: Abelone Smedsrud
- Pakistán: Misbah Arshad
- Panamá: Gabriela González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Portugal: Isabela Santos
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- Isla Reunión: Abigaëlle Taïlamée
- Rumania: Sabina Parmac
- Rusia: Alexandra Stashkevich
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- San Martín: Elle Duncan
- Serbia: Nikolina Vujičić
- Sierra Leona: Katti Fofana
- Eslovaquia: Anna Ličková
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Corea del Sur: Yurim Kim
- España: Susana Medina
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Suecia: Josefin Strand
- Suiza: Itiya Dube
- Tanzania: Elizabeth Makune
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
- Uganda: Mitchelle Daka
- Ucrania: Anna Nikonova
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Islas Vírgenes de Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley
- Uruguay: Lucía Piñeyro
- Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova
- Venezuela: Clara Vegas
¿Quién es María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026?
María Guadalupe Vargas Naranjo, conocida como María Vargas, es una modelo, empresaria y escritora originaria de Zapopan, Jalisco. Tiene 28 años y será la encargada de representar a México en la edición número 75 de Miss Universo.
La mexicana estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Además de su trayectoria en las pasarelas, ha desarrollado proyectos empresariales relacionados con el cuidado personal y también incursionó en la escritura.
Su interés por los concursos de belleza comenzó desde pequeña. Uno de los momentos que la motivó a perseguir ese objetivo fue el triunfo de Ximena Navarrete en Miss Universo 2010.
En su trayectoria destacan distintas participaciones en certámenes nacionales. En 2018 compitió en Miss Jalisco, donde consiguió un lugar entre las cinco finalistas. Posteriormente obtuvo el título de Mexicana Universal Jalisco 2021 y representó a su estado en la edición nacional de 2022.
Finalmente, el 29 de agosto de 2026 consiguió la corona de Miss Universe México, después de competir contra otras 31 participantes. Con este resultado obtuvo su pase al certamen internacional y recibió la corona de manos de Fátima Bosch.
María Vargas también es autora del libro Miss Trouble, la reina de los problemas, en el que aborda experiencias personales relacionadas con las críticas, los prejuicios y la construcción de su identidad.
¿Cómo fueron las competencias preliminares de Miss Universo 2026?
Antes de la gran final, las representantes participaron en distintas actividades y pruebas para demostrar sus habilidades en el escenario y presentar elementos de la cultura de sus países.
Una de las actividades que generó mayor expectativa fue el desfile de trajes nacionales, realizado el sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. En esta presentación, las 116 participantes mostraron diseños inspirados en las tradiciones, símbolos e identidad de sus respectivas naciones.
María Vargas presentó ‘Cosmos Wixárika’, una creación del diseñador jalisciense Joel García que retoma elementos de la cosmovisión del pueblo wixárika y destaca por sus tonalidades rosas, además de un llamativo tocado y una estructura de plumas.