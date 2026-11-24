Una nueva reina de belleza será anunciada en la final de Miss Unvierso 2026, donde Fátima Bosch va a entregar su corona. (Foto: AP/Shutterstock)

La cuenta regresiva para conocer a la nueva reina de belleza está por terminar. Fátima Bosch se prepara para entregar la corona de Miss Universo 2026, en una edición especial que celebra el 75 aniversario del certamen y reúne a 116 representantes de distintos países y territorios.

México buscará conservar el título internacional con María Vargas, de Jalisco, quien participa en las actividades previas a la ceremonia de coronación en Puerto Rico. La modelo jalisciense competirá contra candidatas de todo el mundo para convertirse en la sucesora de Bosch, quien obtuvo la corona en noviembre de 2025.

¿Cuándo y a qué hora es la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico.

La competencia principal comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cobertura previa está programada para las 18:00 horas.

Durante la ceremonia primero se conocerá a las semifinalistas, quienes tendrán que superar distintas etapas de la competencia, entre ellas los desfiles en traje de baño y vestido de noche, además de las rondas de preguntas y respuestas.

Al finalizar, Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora, quien se convertirá en la nueva Miss Universo.

Lista de representantes de Miss Universe 2026

En esta edición de Miss Universo participan 116 candidatas de diferentes países y territorios. Entre las representantes que buscarán la corona se encuentran las siguientes:

Albania: Jogersa Beqiri

Alemania: Celina Weil

Argentina: Daiana Pereyra

Armenia: Arena Zeynalian

Aruba: Elizabeth Johnson

Australia: Caitlin Worthington

Bahamas: Shawndra Henfield

Bangladés: Samira Khan Mahi

Bielorrusia: Aliya Karotkaya

Bélgica: Olga Lombardo

Belice: Caleigh-Rose West

Bolivia: Valeria Mena

Bonaire: Caroline Porras

Botsuana: Dabilo Moses

Brasil: Marcella Kozinski

Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas

Camboya: Rthna Than

Camerún: Audrey Black

Canadá: Aslihan Morali

Cabo Verde: Armandina Cunha

Islas Caimán: Juliana Myers

Chile: Dominga López

China: Shiqi Wang

Colombia: María Alejandra López

Costa Rica: Mariale Acosta

Croacia: Antea Mršić

Cuba: Mia Dio

Curazao: Bianty Gomperts

República Checa: Dominika Kotoučková

República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi

Dinamarca: Fie Rose Lindegaard

República Dominicana: Melissa Núñez

Ecuador: Dalia Bucaram

Egipto: Sonia Gergis

El Salvador: Sofía Córdova

Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio

Estonia: Emili Denneng

Etiopía: Bruk Belete

Finlandia: Veera Grönlund

Francia: Garance Authié

Ghana: Belvy Ofori

Gran Bretaña: Angela Aumonier

Grecia: Olivia Vasilopoulos

Guadalupe: Chloé Deher

Guatemala: Adelina Castillo

Guinea: Justine Kamara

Guyana: Angel Bhathal

Haití: Tatenda Rameau

Honduras: Luisa Pineda

Hong Kong: Jennifer Zhou

Hungría: Kamilla Kiss

Islandia: Sigríður Hrafnkelsdóttir

India: Kaziah Mejo

Irak: Samantha Slewa

Irlanda: Aideen Howard

Israel: Danielle Yablonka

Italia: Giada Folcia

Jamaica: Celene Hall

Japón: Sayuki Ito

Jordania: Destiny Anbar

Kazajistán: Alina Ekaterinecheva

Kenia: Jean Ojiro

Kosovo: Evisa Pacolli

Kirguistán: Medina Ermekova

Letonia: Lāsma Kuhtarska

Líbano: Perla Harb

Lituania: Olga Bykadorova

Macao: Xuhe Hou

Malta: Francesca Mercieca

Martinica: Larissa Ségarel

Mayotte: Maëva Toumbou Dani

México: María Vargas

Moldavia: Dorina Darii

Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar

Montenegro: Aleksandra Ivezaj

Myanmar: May Grace Parry

Namibia: Charene Labuschagne

Países Bajos: Melissa Bottema

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Nicaragua: Jasmine Blandford

Nigeria: Danielle Adewusi

Noruega: Abelone Smedsrud

Pakistán: Misbah Arshad

Panamá: Gabriela González

Paraguay: Gretha Matiauda

Perú: Luren Márquez

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Polonia: Vivica Lewandowski

Portugal: Isabela Santos

Puerto Rico: Jennifer Barreto

Isla Reunión: Abigaëlle Taïlamée

Rumania: Sabina Parmac

Rusia: Alexandra Stashkevich

Santa Lucía: Bernella Velinor

San Martín: Elle Duncan

Serbia: Nikolina Vujičić

Sierra Leona: Katti Fofana

Eslovaquia: Anna Ličková

Sudáfrica: Bajabulise Thela

Corea del Sur: Yurim Kim

España: Susana Medina

Sri Lanka: Nimhara Sasindi

Surinam: Maruschka Sahiboe

Suecia: Josefin Strand

Suiza: Itiya Dube

Tanzania: Elizabeth Makune

Trinidad y Tobago: Vinita Manoo

Túnez: Sarrah Brahmi

Islas Turcas y Caicos: Selena Grant

Uganda: Mitchelle Daka

Ucrania: Anna Nikonova

Estados Unidos: Justus Kelley

Islas Vírgenes de Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley

Uruguay: Lucía Piñeyro

Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova

Venezuela: Clara Vegas

¿Quién es María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo, conocida como María Vargas, es una modelo, empresaria y escritora originaria de Zapopan, Jalisco. Tiene 28 años y será la encargada de representar a México en la edición número 75 de Miss Universo.

La mexicana estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Además de su trayectoria en las pasarelas, ha desarrollado proyectos empresariales relacionados con el cuidado personal y también incursionó en la escritura.

Su interés por los concursos de belleza comenzó desde pequeña. Uno de los momentos que la motivó a perseguir ese objetivo fue el triunfo de Ximena Navarrete en Miss Universo 2010.

En su trayectoria destacan distintas participaciones en certámenes nacionales. En 2018 compitió en Miss Jalisco, donde consiguió un lugar entre las cinco finalistas. Posteriormente obtuvo el título de Mexicana Universal Jalisco 2021 y representó a su estado en la edición nacional de 2022.

Finalmente, el 29 de agosto de 2026 consiguió la corona de Miss Universe México, después de competir contra otras 31 participantes. Con este resultado obtuvo su pase al certamen internacional y recibió la corona de manos de Fátima Bosch.

María Vargas también es autora del libro Miss Trouble, la reina de los problemas, en el que aborda experiencias personales relacionadas con las críticas, los prejuicios y la construcción de su identidad.

María Vargas es la sucesora de Fátima Bosch como Miss Universo México (Foto: EFE). (EFE)

¿Cómo fueron las competencias preliminares de Miss Universo 2026?

Antes de la gran final, las representantes participaron en distintas actividades y pruebas para demostrar sus habilidades en el escenario y presentar elementos de la cultura de sus países.

Una de las actividades que generó mayor expectativa fue el desfile de trajes nacionales, realizado el sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. En esta presentación, las 116 participantes mostraron diseños inspirados en las tradiciones, símbolos e identidad de sus respectivas naciones.

María Vargas presentó ‘Cosmos Wixárika’, una creación del diseñador jalisciense Joel García que retoma elementos de la cosmovisión del pueblo wixárika y destaca por sus tonalidades rosas, además de un llamativo tocado y una estructura de plumas.