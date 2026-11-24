Andrés Roca Rey, máxima figura del toreo mundial, está haciendo una corta e intensa temporada invernal en nuestro país. ¿Qué significa que una figura haga esto? Mi respuesta es: compromiso. Consigo mismo como máxima figura, con México como el segundo país más importante del orbe taurino, con la libertad y sobre todo con el aficionado.

Hay un antes y un después para el toreo en México tras el 18 de noviembre, cuando se aprobó con 470 votos a favor la “Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales”. Todos los que estamos unidos de una u otra manera al mundo del toro debemos con firmeza hacer correcto uso de nuestra libertad y ser nuestra mejor versión: toreros, ganaderos, empresarios, subalternos, periodistas, fotógrafos y, desde luego, aficionados.

Precisamente esto ha demostrado Andrés Roca Rey, programado en seis corridas de toros en el lapso de diez días. La primera parte de esta cita se ha desarrollado ya con éxito en lo artístico. Se comenzó con el pie derecho el viernes 20 por la noche en la Monumental Lorenzo Garza de Monterrey. Entradón para ver a Octavio García El Payo, Roca Rey y Luis David, quien sustituyó al todavía convaleciente Bruno Aloi, al que le deseamos pronta recuperación y verlo pronto en todas las ferias. Atractivo el cartel de toreros y no menos atractiva la presencia de seis toros del hierro michoacano de El Junco, que a la postre fueron materia prima para una noche inolvidable de toros, acto que animará aún más a esta afición norteña que poco a poco asume su responsabilidad de apoyar el esfuerzo de EMSA por situar a esta plaza como el bastión taurino del norte del país.

El Payo estuvo en artista; torea como pocos. Desgraciadamente sigue padeciendo una racha mala con la espada; cortó una oreja de su segundo astado. Siempre es un gusto disfrutar de la pureza y profundidad de su toreo.

Roca Rey le tumbó las orejas y el rabo a su primer toro.

Luis David fue el máximo triunfador y salió a hombros junto a Roca Rey y al ganadero Humberto Armenta. Se despachó con dos orejas de su primero y dos orejas y rabo simbólicos de su segundo, al que indultó, poniendo broche de oro a una estupenda corrida de toros.

Al día siguiente, en Aguascalientes, festejo del Aniversario 52 de la Monumental: Diego Sánchez, Roca Rey y Luis David ante seis de Peñalba. La espada privó de orejas a Luis David, Diego Sánchez agradeció ovaciones desde el tercio y Roca, imparable e implacable, desorejó a su primero para salir a hombros nuevamente.

El domingo, en la Nuevo Progreso de Guadalajara, otra muy buena entrada para la alternativa del tapatío Jairo López —ojo con él, aquí hay torero—, quien a la postre resultó el triunfador al cortar una oreja de cada uno de sus toros y salir a hombros. El padrino fue El Payo, que no tuvo suerte con su lote de Jaral de Peñas. Roca Rey cuajó dos faenas imponentes, con entrega desmedida, verdad en su toreo y una conexión emocional y artística única con los tendidos; desgraciadamente, la espada le privó de cortar orejas y acompañar a Jairo López a hombros.

Como puede usted leer, no me explayo en la narrativa de las tres actuaciones de Roca Rey; sería imposible capturar en este espacio el verdadero significado de estas primeras tres corridas. Si podemos utilizar un calificativo para estos seis toros, es la absoluta entrega y el compromiso intachable de una Figura del Toreo.

Bien podría estar ya de vacaciones tras su arrolladora temporada europea; sin embargo, ser figura no solo implica ser quien más gente lleva a los tendidos, sino estar dispuesto a anunciarse y, una vez en el ruedo, dar el máximo, sin cortapisas.

Torear encierros de hierros que sabemos que son buenos, pero que por alguna razón no suelen estar en el primer circuito; alternar con las figuras mexicanas y también dar cabida a las nuevas generaciones.

Su tauromaquia es potente, emociona, se entrega a niveles que asustan, torea con profundidad, el público se emociona; los buenos aficionados lo saben reconocer, aunque los “exquisitos” tengan que morderse la lengua ante lo inobjetable.

Este fin de semana, otra tanda de tres. El viernes, San Miguel de Allende, con el rejoneador Emiliano Gamero, El Payo y Roca Rey, ante dos toros de Javier Garfias para rejones y cuatro de Santín. El sábado, León: Diego Silveti, Armillita IV y Roca Rey con seis de Villa Carmela. El domingo, Apizaco: Sergio Flores, Roca Rey y Luis David con seis de Peñalba.

Suerte para todos, cartelazos, público a llenar los tendidos, toreros a arrimarse, ganaderos a cumplir y antis a tragar.