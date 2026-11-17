Con broche de oro cerró la feria de Tlaxcala, y con el mismo éxito comenzó la aventura ganadera del hierro de La Almudena. En tiempos de incertidumbre, de cobardes ataques a nuestra cultura y tradiciones, de nuevas leyes que espero amparen el orden, el verdadero bienestar y la conservación ecológica de más de 170 mil hectáreas destinadas a la crianza del toro de lidia, es encomiable que Alejandra del Moral y su esposo, Mariano González Aguirre, emprendan esta nueva aventura ganadera con reses de encaste Domecq provenientes del hierro de El Vergel.

Tlaxcala es uno de los bastiones más importantes de México en el ámbito taurino, con más de 30 hierros, una gran cantidad de toreros de oro y plata, una afición conocedora y, como joya, una de las plazas más bonitas del mundo: la Jorge El Ranchero Aguilar, en la capital.

Desde hace unos años, Feria Toro comenzó a trabajar para darle un mayor nivel a la feria en cuanto a carteles de toreros y ganaderías. En la edición 2026, la empresa Redondeles se hizo cargo de los eventos taurinos, y el resultado, tanto artístico como económico, así como la derrama para el estado, ha sido sensacional. Este pasado fin de semana, el último de la feria, no había un solo cuarto de hotel disponible, los restaurantes estaban llenos, el tendido completo; se colgó el cartel de «No hay billetes» y la gente salió toreando de la plaza, en una tarde en la que se cortaron ocho orejas. Para los puristas sobró una que otra, pero lo realmente importante es haber vivido un festejo en el que las emociones, el clima, el ambiente, la música, las embestidas y el toreo rebasaron las expectativas, y pudimos gozar de los matices que hacen de la tauromaquia un espectáculo único.

Alejandro Talavante, El Payo y Héctor Gutiérrez nos regalaron una gran tarde de toros en la que los astados de La Almudena colaboraron para que los tres toreros pudieran desplegar su tauromaquia. Un verdadero cartelazo, digno de cualquier plaza del mundo.

Comenzó el festejo con un merecido homenaje al pintor tlaxcalteca Armando Ahuatzi, quien por décadas ha inmortalizado en sus lienzos la cultura indígena, la cultura española y la cultura mexicana; en esta fusión, evidentemente, la tauromaquia representa el hecho mismo del encuentro entre dos mundos.

Talavante pasa por un gran momento: su manera de interpretar y sentir el toreo es una delicia; muñecas suaves, cintura rota, se pasa los toros muy cerca y la creatividad fluye como lo hacen sus lances y muletazos. Cuatro orejas se llevó en la espuerta en lo que fue su debut en la Ranchero.

El Payo es, sin lugar a dudas, uno de los hombres que mejor torean en el planeta de los toros. Con el capote estuvo sensacional, engarzando lances en un palmo de terreno, con los vuelos, la barbilla en el pecho, la cintura asentada en los riñones y el alma por delante. Cortó una oreja a su primero; en el quinto, que embistió cumbre en el capote, pensábamos que armaría la tremolina, pero el toro bajó la persiana y nos quedamos con la miel en los labios.

Héctor Gutiérrez está que no cree en nadie; su sitio en el círculo de la élite está ganado en el ruedo, la gente está con él y comienza a llevar público a los tendidos, lo que es muy importante para el toreo. Con su lote estuvo desenvuelto, inteligente, valiente y artista; utiliza su valor para torear bien y su tauromaquia es cada vez más pura y profunda. Con la espada estuvo hecho un cañón y se llevó tres apéndices a casa.

Una gran feria, un exitoso debut y la comprobación, una vez más, de que la fiesta está viva, de que la gente gusta de la tauromaquia y de que esta cultura está arraigada en lo más profundo de nuestro México.