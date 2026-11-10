El futuro es hoy

Los tiempos del toro son perfectos, como los de Dios, aunque por momentos no seamos capaces de verlo, asimilarlo y aceptarlo. Es evidente que la ganadería brava en México no pasa por su mejor momento, lo que provoca desencanto en aficionados, público y profesionales.

Estamos en la época del año en la que se dan muchos toros en México: la Feria de Tlaxcala, que concluye este fin de semana, la temporada en Guadalajara y la Feria de Otoño en Aguascalientes son muestra del arraigo y la importancia de la tauromaquia en nuestro país.

Este pasado fin de semana, la bravura, el trapío y la solvencia de los toreros cuando el toro embiste nos han devuelto la ilusión y aumentado el compromiso de defender y difundir este arte a capa y espada.

Con gran acierto y apostando por el futuro, la empresa Redondeles Casa de Tauromaquia programó una interesante novillada nocturna el viernes con el rejoneador André y los novilleros Olga Casado, Juan Pablo Ibarra e Ignacio Garibay ante seis novillos estupendamente presentados del hierro mexiquense de Caparica.

Tláloc aguó el festejo, que fue reprogramado para el día siguiente a la misma hora, ocho de la noche. La velada resultó triunfal: si bien André no tuvo suerte con un ejemplar de Zacatepec, los tres novilleros de a pie gozaron de la bravura y el cuajo de los novillos de Caparica, que permitieron a cada uno de ellos expresarse, mostrar su tauromaquia, competir en el ruedo y colmar de emoción y entrega la “Tacita de Plata”.

Olga Casado, madrileña, es un torero con oficio, mucho valor y una tauromaquia que busca la ortodoxia. Su disposición le permite expresarse y conseguir la plástica del buen toreo. Su formación en la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo” de Madrid le ha permitido evolucionar como torero, y hoy es un novillero con mucho que decir y con una campaña interesante en nuestro país.

Juan Pablo Ibarra es un tlaxcalteca que desde niño ha soñado con convertirse en figura del toreo y desde entonces ha dado los pasos correctos para conseguirlo. Su formación en la Escuela Taurina de Tlaxcala ha sido fundamental para ser hoy el torerazo que es. Durante varios años su crecimiento taurino se basó en el campo bravo; Rancho Seco ha sido, es y esperemos que sea por siempre su bastión taurino. Hacer la tapia con becerras y vacas de tienta, ir tomando turno en los tentaderos hasta torear toros de gran cuajo a puerta cerrada lo formaron con una visión clara de lo que significa ser torero. Hace tres años emigró a España, fue ganador del certamen “Camino hacia Las Ventas” el año pasado y está en México para hacer temporada. Es, sin temor a equivocarme, un torero que tiene todo para funcionar y al que hay que apoyar sin cortapisas.

Ignacio Garibay, hijo del matador del mismo nombre, es otro mexicano que se ha ido a España y que hoy es una realidad como novillero. De aguda personalidad, con una tauromaquia enfilada hacia la estética y el ritmo, y sustentada en el valor de los toreros buenos, es otro diamante en bruto de nuestra tauromaquia: le funciona la cabeza, habla como consagrado y torea como gusta a todo el mundo.

Los tres salieron a hombros junto con el ganadero de Caparica, dejando un ambientazo para este sábado, en el que cierra la feria con Talavante, El Payo y Héctor Gutiérrez ante toros de la ganadería debutante de La Almudena.

En Guadalajara, gran triunfo del hierro de Las Huertas: un indulto en manos de Diego San Román, dos orejas de Luis David y una del hispano David de Miranda.

Son dos ganaderías jóvenes que piden a gritos entrar en el cerrado círculo de hierros que exigen las figuras. Si el toro embiste, los toreros triunfan, la gente disfruta y la fiesta se fortalece.

El viernes 13, toros en San Miguel de Allende con Guillermo Hermoso de Mendoza, Talavante, Francisco Martínez e Isaac Fonseca, ante dos de Marrón y seis de Julián Hamdan. En Tlaxcala, festival con entrada gratuita el viernes a las seis de la tarde con Guillermo Gudiño, Íñigo Rodríguez, José Manuel Gómez, Diego Barroso, Iker Cué, José Ricalde y Santiago Gómez. El sábado 14, el cartel arriba mencionado.

El domingo, en Cinco Villas (Texcoco), Talavante, Sergio Flores y Héctor Gutiérrez con seis de Caparica. En la San Marcos de Aguascalientes, Olga Casado, Jairo López e Ignacio Garibay con novillos de José Barba y Cuatro Caminos. En Monterrey, Guillermo Hermoso de Mendoza, Juan Fernando y Luis David con seis de Felipe González. En Guadalajara, Antonio Ferrera, Arturo Saldívar y Diego Sánchez con seis de Campo Hermoso.