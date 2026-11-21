El traje de María Vargas en la competencia de Miss Universo estará inspirado en el pueblo wixárika. (Foto: ChatGPT)

La creatividad, la cultura y las tradiciones se apoderan de la pasarela de Miss Universo 2026 con la Competencia de Trajes Nacionales, que reúne este sábado 21 de noviembre en Puerto Rico a representantes de distintos países, quienes lucen espectaculares vestuarios inspirados en la historia y la identidad de sus naciones.

El desfile forma parte de las actividades de la edición 75 del certamen internacional de belleza y ofrece a las participantes la oportunidad de mostrar creaciones que combinan moda, artesanía y elementos representativos de sus países, antes de la gran final del 24 de noviembre.

Entre las concursantes se encuentra María Guadalupe Vargas Naranjo, representante de México, quien desfilará con un diseño inspirado en la cosmovisión del pueblo wixárika.

¿Qué es la Competencia de Trajes Nacionales de Miss Universo?

La Competencia de Trajes Nacionales es una de las actividades tradicionales de Miss Universo, en la que las participantes desfilan con vestuarios que representan elementos culturales, históricos y artísticos de sus respectivos países.

Los diseños pueden incorporar referencias a monumentos, celebraciones populares, personajes históricos, pueblos originarios, flora y fauna, además de técnicas artesanales y materiales característicos de distintas regiones.

A diferencia de las pasarelas de traje de baño y vestido de noche, esta competencia destaca la creatividad de los diseñadores y la manera en que interpretan la identidad de cada país a través de la vestimenta.

El desfile también otorga un premio al Mejor Traje Nacional, un reconocimiento independiente que no influye en la clasificación de las semifinalistas ni en la elección de Miss Universo.

¿A qué hora y dónde ver los Trajes Nacionales de Miss Universo 2026?

La Competencia de Trajes Nacionales de Miss Universo 2026 se celebra el sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.

El evento comienza a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y se puede seguir de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

La competencia forma parte del calendario de actividades previo a la gran final de Miss Universo 2026, programada para el martes 24 de noviembre. La competencia preliminar se celebra el domingo 22 de noviembre.

¿Cómo es el traje nacional que presenta María Vargas por México?

En la pasarela estará María Vargas Naranjo, representante de México en Miss Universo 2026, con el traje Cosmos Wixárika, una creación del diseñador jalisciense Joel Guadalupe García, inspirada en la cosmovisión del pueblo wixárika, también conocido como huichol.

El vestuario destaca por sus diferentes tonalidades de rosa, desde colores pastel hasta tonos intensos como el fucsia, además de una estructura de gran tamaño que se despliega detrás de la representante mexicana.

La pieza central consiste en un body de manga larga confeccionado con malla transparente y decorado con cristales, lentejuelas y aplicaciones brillantes. El conjunto incorpora flecos de cuentas que cuelgan de distintas partes del vestuario.

Otro de sus elementos distintivos es un tocado adornado con cristales y plumas de avestruz y faisán, que complementa una estructura posterior en forma de abanico, compuesta por plumas que se extienden a ambos lados de Vargas.

El nombre Cosmos Wixárika hace referencia a la visión espiritual y cultural de este pueblo originario, cuyas comunidades se encuentran principalmente en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.

El diseño obtuvo el primer lugar en la Competencia de Traje Nacional de Miss Universe México 2026, celebrada el 26 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. Este triunfo permitió que la creación de Joel Guadalupe García fuera seleccionada para representar a México en el certamen internacional, donde María Vargas será la encargada de lucirla.

¿Qué importancia tiene la Competencia de Trajes Nacionales de Miss Universo?

Además de formar parte de las actividades del certamen, la Competencia de Trajes Nacionales ofrece una plataforma internacional para el trabajo de diseñadores, artesanos y creadores que participan en la elaboración de los vestuarios.

Algunas propuestas requieren meses de preparación y combinan bordados, textiles, estructuras escénicas y técnicas de confección para presentar diseños que destacan por sus dimensiones, detalles y referencias culturales.

La competencia también permite que las participantes den a conocer tradiciones y expresiones artísticas de sus países ante una audiencia internacional.

En Miss Universo 2025, Fátima Bosch representó a México con un traje inspirado en Xochiquétzal, diosa mexica de la belleza, las flores y el amor. La creación del diseñador potosino Fernando Ortiz requirió aproximadamente 7 meses de trabajo artesanal y destacó por su penacho de plumas, aplicaciones doradas y figuras de colibríes.

Sin embargo, en esa edición, Ahtisa Manalo, representante de Filipinas, ganó el premio al Mejor Traje Nacional con Festejada, un diseño inspirado en las celebraciones tradicionales de su país.