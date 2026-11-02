¿Quién es Alejandro Canahuati? El empresario hondureño captado de la mano de Fátima Bosch

Alejandro Canahuati Farah llamó la atención después de que circularan imágenes en las que aparece tomado de la mano de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, durante un encuentro en Mérida, Yucatán.

Las fotografías y videos difundidos en redes sociales originaron rumores sobre un posible romance entre el empresario hondureño y Fátima Bosch.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental. La aparición, sin embargo, puso el foco en Canahuati, quien tiene una trayectoria vinculada con el sector textil y forma parte de una familia empresaria de Honduras.

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah?

Alejandro Canahuati Farah es un empresario hondureño relacionado con Industrias Pacer, compañía dedicada a la comercialización de prendas de vestir. De acuerdo con información publicada por el diario hondureño La Prensa, en noviembre de 2023 se desempeñaba como subgerente general de la empresa.

Ese año, Canahuati participó en las actividades por el 40 aniversario de Pacer Honduras. Durante el evento, realizado en San Pedro Sula, estuvo entre los directivos que dieron la bienvenida a los invitados.

Alejandro Canahuati ha hablado públicamente sobre su trabajo en Industrias Pacer, particularmente sobre el desarrollo de productos textiles y la participación de la compañía en eventos deportivos de Honduras.

En junio de 2016 el empresario destacó la importancia de que una marca hondureña participara en una competencia como el Maratón.

“Es un gran orgullo que nuestra marca hondureña Pacer patrocine la Maratón más grande del país, proveyendo las camisetas para todos los atletas. Esta alianza de dos empresas líderes en Honduras es la muestra que podemos sacar lo bueno y lanzar al mundo un mensaje positivo de nuestra nación”, declaró a La Prensa.

En esa ocasión, Canahuati también destacó el origen de las prendas y el trabajo de los colaboradores que participaron en su fabricación, pues “confía en la capacidad, talento y esfuerzo de los hondureños”, señaló.

Tres años después, el empresario volvió a referirse a los productos de la compañía durante la presentación de las camisetas para la edición 43 de la maratón. En una entrevista publicada el 1 de junio de 2019, explicó que el diseño buscaba conectar con las necesidades de los participantes.

“El diseño de la camisa oficial de este año es bastante innovador, inspirado en el corredor contemporáneo que busca la adrenalina. La mezcla de colores es el rojo vibrante y el amarillo neón, que expresan esa pasión y energía que sabemos los corredores buscan vivir y disfrutar a través del deporte”, comentó.

Fátima Bosch no ha comentado nada al respecto sobre tener novio. (Foto: EFE) (CLEMENS BILAN/EFE)

¿Qué busca Fátima Bosch en una pareja?

Fátima Bosch, quien mantiene un pleito legal con Nawat Itsaragrisil, ha hablado públicamente sobre las cualidades que considera importantes en una relación sentimental. En una entrevista con la revista Quién, publicada en diciembre de 2025, la Miss Universo mexicana explicó que busca a una persona que comparta sus valores y respete su forma de ser.

“Que ame a Dios. Que comparta mis valores, sea respetuoso, protector, detallista, con visión y que resuelva”, expresó al hablar sobre las características que espera de una pareja.

En esa conversación, Bosch también explicó que había decidido permanecer soltera debido a las exigencias de su agenda como reina de belleza. Según comentó, se trataba de una decisión personal relacionada con sus responsabilidades profesionales, no de una regla del certamen.