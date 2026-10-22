Mostrará la pelea de Nawat con Fátima Bosch: ¿De qué trata el nuevo documental de Miss Universo y dónde verlo?

El nuevo documental de Miss Universo menciona la pelea de Fátima Bosch con Nawat Itasargrisil en la edición 2025 del certamen. (Foto: EFE/Shutterstock)

La confrontación entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, la renuncia de un juez y las acusaciones de presuntas irregularidades en la selección de finalistas son algunos de los episodios que marcaron Miss Universo 2025.

Estas controversias son mencionadas en Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal, un documental que examina los conflictos y señalamientos relacionados con la organización del certamen de belleza. La producción, dividida en tres partes, también recoge testimonios sobre presuntos abusos de poder, problemas de liderazgo y falta de transparencia.

El triunfo de Fátima Bosch fue cuestionado por exintegrantes de Miss Universo. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

¿Dónde ver el documental de Miss Universo?

Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal se estrenará el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, de acuerdo con el anuncio de TLC.

La producción consta de tres partes y su transmisión está anunciada por TLC. Para México, no se ha confirmado el sitio de emisión del nuevo documental.

Sin embargo, Jordin Martín Paparazzi, colaborador y corresponsal de diferentes programas como El Gordo y la Flaca, aseguró que participó en la producción sobre las polémicas de Miss Universo y llegaría a la plataforma HBO Max.

¿Qué polémicas de Miss Universo aborda el documental?

La serie documental revisa las acusaciones de conducta indebida, abuso de poder, favoritismo y falta de transparencia que han surgido en torno a Miss Universo y Miss USA. Estas son algunas de las controversias que se mencionan en el material audiovisual, según el medio USA Today.

La confrontación entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Uno de los episodios más comentados de Miss Universo 2025 ocurrió durante una actividad previa a la final, cuando Nawat Itsaragrisil, directivo vinculado con la organización del certamen en Tailandia, confrontó a Fátima Bosch, representante de México.

El incidente ocurrió después de que Nawat cuestionara a la mexicana por sus actividades promocionales y la ofendiera al decirle “tonta”. La tabasqueña respondió a la situación y abandonó el lugar, mientras otras concursantes también se levantaron en señal de solidaridad.

El episodio ocasionó una polémica que llevó a Itsaragrisil a disculparse públicamente, sin embargo, actualmente presuntamente existe una denuncia en contra de la mexicana, quien ya inició un proceso legal en la FGR, donde señaló al empresario tailandés por violencia y otros delitos.

Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil tuvieron una pelea en Miss Universo 2025. (Foto: Créditos EFE/Imagen modificada con IA)

La renuncia de Omar Harfouch y las acusaciones de fraude

Otra de las polémicas que aborda la producción es la renuncia de Omar Harfouch, quien dejó su puesto como juez antes de la final de Miss Universo 2025.

El músico sostuvo que un grupo de 30 semifinalistas habría sido seleccionado antes de la competencia por un proceso ajeno al jurado oficial. A partir de sus declaraciones, surgieron cuestionamientos sobre la transparencia de la evaluación y la posibilidad de que algunas participantes tuvieran ventaja.

La organización de Miss Universo rechazó las acusaciones de que la competencia estuviera arreglada.

¿El triunfo de Fátima Bosch estaba decidido?

La victoria de Fátima Bosch también generó cuestionamientos después de que Harfouch denunciara presuntas irregularidades en el proceso de selección de las finalistas. Entre las versiones que circularon se encuentran señalamientos sobre posibles conflictos de interés y supuestos vínculos empresariales relacionados con personas cercanas a la organización.

Sin embargo, las acusaciones no demuestranque la corona estuviera decidida de antemano. La organización negó que el triunfo de la mexicana fuera resultado de una manipulación.

Fátima Bosch fue la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Raúl Rocha y las controversias en torno a la dirigencia de Miss Universo

La producción también pone atención en las figuras que han encabezado la organización, entre ellas Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, así como Anne Jakrajutatip.

En el caso de Rocha, su nombre ha aparecido en noticias relacionadas con investigaciones por presuntos delitos financieros y tráfico de drogas, armas y combustible en México.

Referente a Anne Jakrajutatip, está acusada por un presunto fraude millonario, actualmente ella se encuentra prófuga.

Además, el documental aborda las presuntas denuncias de acoso sexual de algunas concursantes, entre ellas la ex Miss USA Taylor Hale. En noviembre de 2021, Hale señaló al entonces vicepresidente de Miss USA, Max Sebrechts, por presuntamente hacerle insinuaciones no deseadas..