Sentencian a socia de Raúl Rocha a 2 años de prisión: Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo, está prófuga

El Tribunal Penal del Distrito Sur de Bangkok sentenció a Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, fundadora y ejecutiva de JKN Global Group y socia de Raúl Rocha en Miss Universo, a dos años de prisión sin suspensión de la pena, tras declararla culpable del delito de fraude en un proceso penal iniciado por el inversionista Raveewat Maschamadol.

De acuerdo con el periódico Bangkok Post, la sentencia fue dictada en ausencia, luego de que la empresaria no se presentara ante el tribunal, pese a contar con una orden de arresto vigente. El proceso también involucró a JKN Global Group Plc por la comisión conjunta del delito.

De acuerdo con la resolución judicial, entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2023, los acusados presentaron información falsa y ocultaron hechos relevantes para inducir al demandante a invertir en bonos corporativos por 30 millones de baht (unos 17 millones de pesos), aún cuando la empresa atravesaba graves dificultades financieras y no podía cumplir con el reembolso en la fecha pactada.

El tribunal estableció que Jakrajutatip, en su calidad de ejecutiva clave, conocía la situación financiera de la compañía al momento de la colocación de los bonos. Como resultado del engaño, el demandante sufrió un perjuicio económico equivalente al monto total de la inversión.

Con base en los artículos 341 y 83 del Código Penal de Tailandia, el tribunal declaró culpables a ambos acusados. JKN Global Group fue sancionada con una multa de 40,000 baht (casi 23 mil pesos mexicanos), mientras que Jakrajutatip recibió la pena de prisión. Un representante de la empresa compareció el día de la sentencia; la empresaria no acudió.

Miss Universo La empresaria tailandesa Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, fue condenada por fraude. (Foto AP/Sakchai Lalit, archivo)

Congelamiento de activos y sanciones de la autoridad bursátil

Previo a la resolución judicial, la Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias y activos de Jakrajutatip, al confirmar que existe una orden de arresto en su contra por no presentarse a audiencias clave del proceso.

En un comunicado, la CBVT declaró a la empresaria como una persona “no apta y poco confiable” para los negocios y la señaló por presunta malversación y desvío de fondos, así como por el uso de testaferros y contratos simulados para engañar a inversionistas. Según el organismo, el presunto esquema asciende a unos 16 millones de dólares e incluye el registro de información financiera falsa.

La autoridad ordenó además la salida de JKN del mercado de valores de Tailandia, impuso la prohibición para ejercer cargos en empresas públicas y estableció restricciones para salir del país. El congelamiento de activos se mantendrá, en principio, durante 180 días. Jakrajutatip no se ha pronunciado públicamente sobre la orden de arresto ni sobre las acusaciones.

JKN, Miss Universo y la venta a Raúl Rocha Cantú

Jakrajutatip es la principal accionista de JKN Global Group, conglomerado que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC. La empresa conserva 50% del certamen, mientras que el resto fue vendido en 2024 al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

JKN confirmó problemas de liquidez y se declaró en bancarrota en noviembre de 2023. Posteriormente, anunció la venta de la mitad del certamen. En diciembre de 2025, Miss Universo informó que inició un proceso de transición, sin detallar los términos.

Miss Universo regresó su sede de México a Estados Unidos en medio de demandas contra los dueños. (Foto: EFE/EPA/NARONG SANGNAK).

En México, revocan amparo a Raúl Rocha Cantú en México

El escenario judicial de Miss Universo se desarrolla mientras el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, enfrenta procesos legales en México. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Distrito revocó el amparo que impedía su detención, tras una queja de la Fiscalía General de la República (FGR).

Rocha Cantú deberá comparecer por acusaciones de colaboración con una organización criminal, así como por delitos relacionados con tráfico de armas y de hidrocarburos. El empresario perdió su criterio de oportunidad como testigo protegido luego de no presentarse a interrogatorios oficiales en diciembre, de acuerdo con información judicial.