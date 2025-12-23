‘Cachan’ a Raúl Rocha Cantú en París: ¿Cómo es el Vendôme Ritz, bar donde vieron al dueño de Miss Universo?

Raúl Rocha fue captado en el Bar Vendôme del Hotel Ritz de París. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

¿Ahora qué sigue para el dueño de Miss Universo? Raúl Rocha Cantú debe comparecer ante la FGR después de que se le quitara el beneficio de testigo protegido, pero está lejos de hacerlo… al menos en distancia, pues lo vieron en un bar del hotel Ritz en París.

El empresario mexicano que admitió huachicoleo fue visto en el Bar Vendôme de dicho hotel, ubicado en el corazón de uno de los distritos más históricos de la ciudad, y coincidió con la agenda navideña del corazón de Place Vendôme, donde esta brasserie destaca por su oferta gastronómica todo el día en ambiente parisino clásico.

A través de redes sociales, el periodista Sergio Sarmiento compartió una imagen en la que aparece el dueño de Miss Universo sentado en una de las mesas del Vendôme, en donde aparentemente esperaba algo (o a alguien).

¿Qué es el Bar Vendôme en Ritz Paris?

El Bar Vendôme, ubicado dentro del Ritz Paris, en 15 Place Vendôme, en el primer distrito de la ciudad, funciona como una brasserie (restaurante-bar de ambiente relajado) con servicio extendido todo el día, desde la primera taza de café hasta las últimas copas de champaña por la noche, ideal para comidas, cenas o encuentros casuales.

Este espacio forma parte de la propuesta gastronómica del Ritz Paris, que incluye también otros restaurantes y bares como el legendario Bar Hemingway y el restaurante Espadon, especializado en alta cocina.

Ambiente y diseño

El Bar Vendôme está diseñado como una brasserie clásica parisina, con una terraza interior cubierta por una gran vidriera Belle Époque que permite vista al cielo y aporta luz natural al espacio durante todo el año.

Esta estructura, complementada con mobiliario de estilo clásico y una galería de retratos de habituales históricos, define un ambiente con resonancias del tradicional ‘Café Society’, término que describe la cultura de cafés y encuentros sociales en París desde mediados del siglo XX.

Gastronomía y propuesta culinaria

La carta del Bar Vendôme se estructura sobre clásicos de la cocina francesa interpretada en formato brasserie, incluyendo opciones para desayuno, comida y cena que buscan ofrecer sabores locales en un entorno accesible dentro del marco del Ritz.

A pesar de la falta de menús públicos detallados en la fuente oficial, la oferta descrita incluye una gama variada de alimentos y bebidas que acompañan cada momento del día, desde café y pastelería en la mañana, hasta platos principales tradicionales franceses acompañados de vinos y champán por la noche.

Horarios y servicios

Según la información oficial del hotel, el Bar Vendôme opera todos los días en el siguiente horario:

De 10:00 am a 12:00 am — servicio general del bar y brasserie.

— servicio general del bar y brasserie. Desayuno disponible desde las 9:00 am hasta las 11:00 am.

disponible desde las 9:00 am hasta las 11:00 am. Almuerzo de 12:00 pm a 3:00 pm.

de 12:00 pm a 3:00 pm. Tarde (afternoon menu) de 3:00 pm a 6:00 pm.

(afternoon menu) de 3:00 pm a 6:00 pm. Cena de 6:00 pm a 10:30 pm.

Además de las comidas diarias, el bar organiza sesiones de música en vivo en fechas específicas, conocidas como “Jazzy Wednesdays”, donde el ambiente se acompaña de interpretaciones de jazz y repertorio francés.

Dress code, reservas y políticas

El Ritz Paris requiere código de vestimenta inteligente para acceder a sus espacios gastronómicos, y el Bar Vendôme no es la excepción: los shorts elegantes solo son aceptados hasta las 5:00 pm. También se aceptan mascotas pequeñas (menos de 6 kg) y se solicita notificar cualquier restricción alimentaria al momento de la reserva.

La política de cancelación varía según tipo de servicio y fechas especiales, con cargos que pueden aplicarse si no se respeta el plazo de aviso previo.

El Ritz Paris: contexto histórico y cultural

El Ritz Paris, que abrió sus puertas en 1898, ha sido escenario de encuentros de figuras icónicas de la cultura, política y arte de diversas épocas. Este hotel fue renovado con cuidado para preservar sus características originales tras décadas de historia, manteniendo su reputación como referente del lujo parisino.

Ubicado a pasos de lugares emblemáticos como la Ópera Garnier, el Louvre y los grandes bulevares, el Ritz ha atraído a huéspedes ilustres como Ernest Hemingway y Coco Chanel, entre otros, que contribuyeron a la construcción de su leyenda moderna.