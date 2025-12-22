Se le acaban los beneficios a Raúl Rocha: Revocan amparo a dueño de Miss Universo que impedía detención

Raúl Rocha no tiene más su amparo para no ser detenido, luego de una queja de la FGR.

Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universo, deberá comparecer ante las autoridades, ya que un tribunal revocó su amparo para no ser detenido por tráfico de armas e hidrocarburos.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Distrito revocó la medida cautelar de Rocha Cantú con la que no podía ser detenido este lunes 22 de diciembre, bajo el argumento de que los testigos deben aportar información en las carpetas de investigación en proceso.

Con ello, y ante la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Rocha perdió su criterio de oportunidad, por lo que es posible su detención.

¿De qué se le acusa a Raúl Rocha?

Raúl Rocha está acusado de colaboración con una organización criminal para el tráfico de armas y de hidrocarburos (huachicol).

El dueño de Miss Universo, certamen envuelto en polémica tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, admitió a la Fiscalía General de la República que participó en dos operaciones ilegales para el tráfico de huachicol desde Guatemala.

Aunque aseguró que no tiene un papel dentro de la organización criminal señalada del delito, Raúl Rocha comentó que solo participó con aportaciones económicas y tras la insistencia de Jacobo Reyes León ‘El Yeicob’, excandidato del PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, Estado de México, y detenido también por huachicol.

Respecto al tráfico de armas, Rocha Cantú negó estar involucrado con ello, aunque admitió que uno de los contrabandistas del grupo (relacionado con el huachicol) le ayudó a gestionar licencias de portación de armas para el personal de seguridad que estaba a su servicio.

Ante estas declaraciones, y bajo el argumento de que estaba en riesgo su seguridad, Raúl Rocha fue testigo protegido; sin embargo, el pasado 18 de diciembre le rescindieron dicho acuerdo tras no presentarse a los interrogatorios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 8 y 12 de diciembre, así como a una entrevista en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).