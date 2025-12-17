Entre ‘toquines’ y huachicol: Jacobo Reyes, detenido por traficar con dueño de Miss Universo, organizaba shows

Jacobo Reyes fue detenido. Raúl Rocha lo señaló como su socio en negocios de huachicol. (Fotos: AP / IA Gemini).

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, admitió ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber colaborado en operaciones de huachicol. En la declaración que lo convirtió en testigo protegido, el empresario regiomontano señaló como su socio en dichas actividades a Jacobo Reyes León, detenido este 16 de diciembre en la Ciudad de México.

Jacobo Reyes León, alias ‘El Yaicob’ también es una figura en la industria de los espectáculos, donde él mismo destacó en varias ocasiones su labor como organizador del Festival Caminante, evento en una zona cercana a las pirámides de Teotihuacán.

Antes de ser detenido, Jacobo Reyes León fue comisario de Seguridad Pública en Acolman, Estado de México, y en 2021 fue candidato del PRD a la Presidencia Municipal de San Martín de las Pirámides.

Jacobo Reyes: Su historia en los eventos musicales

En una entrevista difundida en el canal de YouTube SOYMARTINTEOT en 2021, Reyes León explicó que su relación con la música tenía una dimensión personal; definió a la música como una “pasión” y la colocó como eje central de su propuesta para generar ingresos municipales.

“Hace unos años empecé a hacer festivales musicales, empezamos a desarrollar desde toquines chiquitos hasta cosas más grandes, el más grande que logramos fue Caminante hace un año, fue lo que detonó que se diera a conocer mi nombre, antes ni me pelaban, pasaba desapercibido (...) Fue mi detonante como presentador de espectáculos”, comentó ‘El Yaicob’.

A su parecer, Caminante proyectaba “una convivencia sana” en la que tenían saldo blanco y grandes aglomeraciones. A la par, creó un proyecto de inversión en materia de seguridad privada.

Jacobo Reyes fue candidato del PRD. (Foto: Captura de pantalla / ‪@SOYMARTINTEOT‬).

Entre sus planteamientos como candidato, destacó la creación de un Foro Multicultural con una estructura con foro desmontable parecido a las del Autódromo Hermanos Rodríguez, con capacidad para 14 mil personas.

“Lo que más se desarrolla en la región, el atractivo para los empresarios del espectáculo, son los conciertos, pero hay que ampliar esa gama, que se puedan hacer exhibiciones artísticas, deportivas, certámenes de belleza, festivales de cine (...) Hay un atractivo natural por las pirámides”, mencionó.

Reyes planeaba realizar cerca de 45 eventos anuales (conciertos, festivales de cine, certámenes) y calculaba una derrama económica millonaria con una recaudación directa para el municipio de aproximadamente 5.8 millones de pesos anuales solo en permisos, dinero que sería de libre etiqueta para obras públicas.

La detención de Jacobo Reyes León por la FGR

Jacobo Reyes León es señalado por delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue detenido ayer a las 22:30 horas en Reforma 75, domicilio de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Tras su aprehensión, fue trasladado a un penal federal para quedar a disposición de un juez.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo registró como un hombre de tez morena, complexión robusta, cabello negro corto, barba y bigote afeitados. Al momento de su captura vestía sudadera gris, pants rojo y tenis azules.

De acuerdo con Reforma, la orden de aprehensión fue girada desde el pasado 15 de noviembre por Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, e incluía a Raúl Rocha Cantú y a otros siete presuntos integrantes del grupo delictivo.

Dicho medio detalla que la semana pasada ‘El Yaicob’ promovió un amparo contra la orden de captura, pero no prosperó.

Raúl Rocha, dueño del 50% de Miss Universo, se convirtió en testigo protegido. (EFE/ Héctor Pereira).

Raúl Rocha señaló a Jacobo Reyes León como líder

Rocha admitió huachicoleo ante la FGR. En el acuerdo recuperdo por Reforma detalló su participación en dos operaciones de contrabando de combustible, a cambio de rendimientos económicos.

Según el testimonio, el dueño de Miss Universo aceptó participar únicamente mediante aportaciones económicas y afirmó que no tuvo un papel operativo dentro de la organización; además, identificó a Jacobo Reyes León como el operador principal:

“Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran por la distribución y venta del combustible, y que era seguro porque él era el operador de ese negocio”.

Rocha Cantú detalló que entregó 2 millones 100 mil pesos en dos ocasiones, a finales de noviembre y diciembre de 2024, y que aproximadamente dos meses después recibió el retorno del capital, así como los intereses pactados. También señaló que el combustible contrabandeado se almacenaba en un predio ubicado en Querétaro, dentro de las instalaciones de la empresa Ferropolymers.

Raúl Rocha declaró ante la FGR. (Foto: Cuartoscuro.com).

Como parte de su colaboración con las autoridades, Raúl Rocha Cantú, exdueño de Casino Royale, solicitó un criterio de oportunidad, mecanismo legal que le permitió evitar la cárcel a cambio de aportar información relevante para fortalecer las investigaciones contra otros integrantes de la organización criminal, según consta en un acuerdo judicial citado por Reforma.

Antes de dejar la titularidad de la FGR, Alejandro Gertz Manero autorizó retirar la orden de aprehensión contra el empresario y concederle el estatus de testigo colaborador. A solicitud de la FEMDO, el juez federal Rodrigo Rosales Salazar canceló la orden de captura, la cual estuvo vigente únicamente cuatro días.