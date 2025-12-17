Detienen a Jacobo Reyes, socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo; es acusado de huachicol

Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, se entregó a la Fiscalía; fue acusado de huachicol. (Foto: Captura de pantalla)

Autoridades federales confirmaron que Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, socio del exdueño de Miss Universo, se entregó de manera voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Reyes León es investigado por delitos relacionados con el narcotráfico y el robo de combustible, conocido como huachicol.

De acuerdo con fuentes oficiales, “Yeicob” es señalado como uno de los principales operadores de una red dedicada a la compra, distribución y venta ilegal de combustibles. Además, es identificado como excandidato del PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México.

¿Cómo fue el negocio entre Jacobo Reyes y Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo?

En el expediente del caso figura la declaración de Rocha Cantú, socio del exdueño de Miss Universo, quien aseguró ante el Ministerio Público que su participación en el negocio se limitó únicamente a aportaciones económicas y que no tuvo ningún papel operativo dentro de la organización criminal.

Según el escrito, Rocha Cantú explicó que decidió involucrarse tras la insistencia de Jacobo Reyes León, a quien identificó como el operador directo del negocio.

Señaló que Reyes León le aseguró que las aportaciones serían utilizadas para la compra de combustible y que, a cambio, recibiría la devolución de su inversión más un interés o porcentaje de las ganancias generadas por la distribución y venta del hidrocarburo.

“Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran”, declaró Rocha Cantú.

Ante esto, Raúl Rocha Cantú detalló que entregó 2 millones 100 mil pesos en dos ocasiones, a finales de 2024. Tras entregar esta cantidad, su “inversión” fue retribuida a finales de febrero de 2025, cuando recibió el retorno del monto principal y los intereses pactados.

Rocha Cantú es señalado por presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales. El empresario es dueño del 50 por ciento de Miss Universo y de un conglomerado que incluye casinos, hospitales y empresas de seguridad.