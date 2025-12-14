‘México perdió su oportunidad’: Las razones de Raúl Rocha para llevarse la sede de Miss Universo de CDMX

Rocha Cantú cambió la sede de Miss Universo 2025 en medio de las polémicas que enfrenta. (Foto: Créditos AP)

La organización Miss Universo explicó los motivos por los cuales retira sus operaciones administrativas de la Ciudad de México para irse a Estados Unidos.

Esto ocurre en medio de las acusaciones contra Raúl Rocha Cantú por presuntamente incurrir en diferentes delitos y ante la polémica victoria de Fátima Bosch, donde señalaron un supuesto fraude al ganar la corona de Miss Universo 2025.

El nuevo destino de los organizadores del certamen de belleza es Nueva York, "donde históricamente siempre han estado radicadas“ y como consecuencia se ”perdió una gran oportunidad".

Raúl Rocha Cantú cambia a Miss Universo de sede en medio de polémicas tras la victoria de Fátima Bosch. (Foto: EFE) (Héctor Pereira/EFE)

¿Por qué Raúl Rocha decidió cambiar de sede a Miss Universo?

Rocha Cantú y Miss Universo publicaron un comunicado en su página oficial donde revelaron los motivos exactos para cambiar de sede a MUO y sacarlo de México.

Las conclusiones a las que llegó el empresario dueño de Casino Royale fueron tras una “exhaustiva y responsable” de las condiciones ofrecidas por nuestro país, las cuales no ofrecen "un entorno adecuado ni estable para la operación segura y eficaz".

En el mismo documento aseguró que actualmente es el blanco de señalamientos infundados acerca de una presunta relación de los resultados del certamen de belleza con intereses políticos.

Estos fueron los motivos por los cuales Rocha Cantú mudó a Miss Universo a Estados Unidos:

Incertidumbre jurídica

Actual situación de seguridad

Los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional

De acuerdo con el comunicado, esto pone en riesgo la “estabilidad” de Miss Universo y su proyección de manera internacional.

La intención de que MUO estuviera en la Ciudad de México era para apoyar estratégica y administrativamente a las instalaciones de Estados Unidos.

Un segundo objetivo fue para que a largo plazo se convirtiera en una “base operativa global” y de esta manera "generar empleo y un impacto económico positivo para el país".

“México ha perdido la oportunidad de consolidarse como un centro estratégico dentro de una de las organizaciones globales más reconocidas del mundo. Esta decisión se ha tomado con firmeza y responsabilidad, teniendo como prioridad el futuro de la organización de Miss Universo”, se lee en el comunicado.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (EFE)

¿Cuáles son las polémicas de Raúl Rocha Cantú?

Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, es el protagonista de diferentes polémicas que salieron a flote tras el concurso de belleza.

Una de las que enfrenta actualmente es la acusación por presuntamente incurrir en diferentes delitos como el tráfico de armas y de combustible (huachicol) traído desde Guatemala, donde era cónsul honorario, y repartido en distintos estados de México.

Asimismo, Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo, lo señaló por ser el supuesto culpable de que Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, no ganara la corona.

Además, se le responsabilizó por un fraude en el certamen de belleza donde Fátima Bosch fue coronada, pues se le vincula con el papá de la tabasqueña a través de contratos con la empresa Pemex.

Esto generó señalamientos de que hubo “trampa” y conflicto de intereses durante el concurso de belleza, mismo que estuvo manchado por las ofensas de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch.