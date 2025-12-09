Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas: ‘No quiso transporte, se fue en Uber’

Se va, se va, se fue: Fátima Bosch, actual Miss Universo, interrumpió una entrevista donde le hicieron preguntas acerca de la presunta demanda de Nawat Itsaragrisil y otras polémicas del certamen de belleza.

La tabasqueña contestó a los cuestionamientos hechos por los conductores del programa Pica y se extiende, de la cadena Telemundo, pero según los presentadores, ella se mostró incómoda.

Posteriormente, Fátima Bosch abandonó el foro y se fue del lugar sin avisar, incluso la producción del programa aseguró que ella “no quiso el transporte y se fue en Uber”.

“Se retiró del programa luego del corte, esperemos se quede a los demás programas de Telemundo (...) nosotros solo le preguntamos acerca de temas que la envuelven, siempre mostramos su apoyo como lo hicimos con otras reinas”, declaró Carlos Adyan, titular de Pica y se extiende.

“Ella no esperaba esas preguntas, no nos indicaron su salida, entregó su vestuario y se fue porque no quería celebrar nada”, agregó Verónica Bustos, compañera de Adyan.

Fátima Bosch responde a diferentes preguntas ‘incómodas’

Una de las primeras preguntas estuvo relacionada con Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien fue hospitalizada luego de una caída desde el escenario de Miss Universo 2025, lo que le ocasionó lesiones intracraneales.

La mexicana aseguró que estuvo al pendiente de su estado de salud: “De lo primero que hice tras recibir la corona de Miss Universo fue visitarla en el hospital, por privacidad de ella no compartí nada (...) Espero vaya bien y vuelva a casa sana y salva”.

Fátima Bosch rechaza relación con polémicas de Raúl Rocha Cantú

Raúl Rocha Cantú fue señalado por su presunta responsabilidad en diferentes delitos como tráfico de armas y de combustible (huachicol).

Fátima Bosch aseguró que la polémica del dueño de Miss Universo no tiene ninguna relación con ella:

“El futuro no se sabe, solo el presente, ganar el certamen es un sueño, yo no tengo nada que ver con esas cosas, mi trabajo es una voz de las mujeres en el mundo (...) Es un morbo, causa tema de conversación, a la sociedad todavía le molesta ver a una mujer ganar de manera limpia y por sus propios méritos, ¿por qué les molesta eso?“.

Fátima Bosch ganó la corona de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Fátima Bosch niega demanda de Nawat en su contra

El conflicto de Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch surgió cuando en actividades previas a la final de Miss Universo 2025, el empresario tailandés llamó “tonta” a la mexicana.

Posteriormente, la tabasqueña salió a revelar estos insultos ante diferentes medios, algo que Nawat calificó como “difamación”.

MU Tailandia compartió un comunicado donde confirmó el inicio de un proceso legal en contra de Bosch por "una falsa acusación“.

“No tengo ninguna demanda, de ese tema no quiero hablar, no difamé a nadie, solo he dicho la verdad, es un tema del cual se habla, pero ya debemos darle vuelta a la hoja, hay cosas más importantes como el empoderamiento real de las mujeres y el apoyo a las causas vulnerables”, respondió Bosch ante el tema en la misma plática con el programa Pica y se extiende.

Finalmente, dedicó una breve respuesta ante la polémica de Olivia Yacé, quien no ganó porque tenía problemas con su visa, indicó el empresario Rocha Cantú.

Respecto al tema de Miss Costa de Marfil, la ganadora de la cuarta corona para México dijo que se trata “de un trabajo” en el cual se requiere viajar constantemente a distintos países.

“No sé las reglas a fondo, las cosas que toman en cuenta o no, pero todas deben tener las mismas oportunidades de ganar sin importar el pasaporte, pero debes entender que es un trabajo y debes viajar por el mundo, necesitan a alguien que lo pueda hacer”.