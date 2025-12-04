Policía de Tailandia recopila pruebas en caso de Fátima Bosch tras denuncia: ‘Sigue bajo investigación’

La denuncia de Nawat es derivada de la discusión que tuvo el tailandés con Fátima Bosch previo a la coronación de Miss Universo 2025. (Foto: Pexels/ Cortesía Miss Universo)

Luego de que la organización de Miss Universo Tailandia compartió que Nawat Itsaragrisil denunció a la mexicana Fátima Bosch, las autoridades del país asiático explicaron que el caso se encuentra en proceso de investigación.

El también director de Miss Grand Internacional procedió legalmente en contra de la actual reina de Miss Universo, debido a la discusión que protagonizaron previo a la coronación en el certamen de belleza.

Pues mientras la hija de Bernardo Bosch Fernández sostiene que Nawat la llamó ‘tonta’, el empresario tailandés asegura que nunca dijo esta palabra, por lo cual presentó una denuncia ante la comisaría de Watphrayakhrai, por el presunto delito de difamación.

¿Qué se sabe de la investigación contra Fátima Bosch en Tailandia?

La comisaría de Watphrayakhrai, situada al sur de Bangkok, confirmó a la agencia de noticias EFE que la denuncia a nombre de Nawat Itsaragrisil se presentó el pasado 12 de noviembre, una semana antes de la final de Miss Universo 2025.

Al respecto, las autoridades explicaron que el caso contra Fátima Bosch por presunta difamación está en una de sus etapas iniciales: la investigación y recopilación de indicios que sustenten la demanda de Itsaragrisil .

“El primer conjunto de pruebas ya ha sido presentado y ahora la Policía está recopilando más”, explicó Miss Grand Internacional, por su parte, una portavoz de la comisaría de Watphrayakhrai añadió que “el caso sigue en proceso de investigación”.

Miss Universo Tailandia afirmó que si se descubren otras acciones difamatorias de Fátima Bosch se emprenderán nuevas acciones legales. (Foto: Unsplash/ cortesía Miss Universo)

La empleada de la comisaría también señaló que la dueña de la marca FABOFE, quien estos días visita medios de comunicación en Estados Unidos, todavía no ha sido contactada por las autoridades de Tailandia.

Miss Grand Internacional añadió que debido a que Fátima Bosch es extranjera y la denuncia se interpuso en Tailandia, el caso será remitido a la Fiscalía General, aunque no dieron más detalles.

La organización retiró que sus abogados “llevarán el proceso legal (en contra de Fátima Bosch) hasta sus últimas consecuencias”; en el comunicado que compartieron el 3 de diciembre, también advirtieron que en caso de descubrir “más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley”.

Los artículos 326 y 328 del Código de Aplicación de la Ley Penal de Tailandia explica que para el delito de difamación, dependiendo del escenario, se contemplan penas de uno a dos años de cárcel o multas de hasta doscientos mil baht (es decir 114 mil 546.62 pesos); en algunos casos se pueden imponer ambas sanciones.

¿Qué dice la denuncia de Nawat contra Fátima Bosch?

Miss Universo Tailandia, organización que compartió los detalles de la denuncia, explicó que el conflicto es derivado de las declaraciones que hizo Fátima Bosch tras la pelea con Nawat Itsaragrisil.

Bosch dijo ante la prensa que había sido llamada “tonta” por el tailandés, acusación que la organización negó tajantemente. Afirmaron que Nawat dijo “damage” y que incluso él aclaró lo que ocurrió.

“Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con Nawat Itsaragrisil (...) Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios”, compartió la organización.

La denuncia presentada el 12 de noviembre sostiene que Bosch incurrió en difamación, pues sus declaraciones —según la organización— generaron un impacto negativo en la reputación de Nawat dentro de la industria de concursos de belleza.

Tras la denuncia, Nawat será dirigido con un representante, quien ayudará a localizar y posteriormente aprehender a la mexicana. (Foto: EFE/ Pexels)

En los documentos se afirma que la acusación afectó la confianza de socios comerciales y patrocinadores, lo que podría derivar en la pérdida de contratos y causar “daños cuyo valor exacto no puede evaluarse de inmediato”.

El documento también señala que Bosch supuestamente utilizó un lenguaje destinado a “incitar al odio y crear división”, con la presunta intención de perjudicar la imagen del director. La organización añade que el empresario ha sufrido “daño emocional y psicológico grave”.

Hasta ahora, Fátima Bosch no ha mencionado nada sobre el caso. La demanda de Nawat se suma a la serie de polémicas en las cuales la mexicana está envuelta, ya que incluso Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo 2025, sostiene que hubo un presunto fraude en el certamen de belleza y que ella es una ‘falsa ganadora’.

Con información de EFE.